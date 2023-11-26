الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية



أبوظبي (الاتحاد)



حقق كيانو الأزهري سائق ياس هيت للسباقات فوزه الثاني على التوالي، في جولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات، بعد السباق الختامي للجولة، ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي لعام 2023 على حلبة مرسى ياس.

وبعد فوزه في السباق الأول لجولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات أمس، عاد السائق الشاب مرة أخرى ليقدم أداءً مبهراً في السباق الأخير للجولة مكّنه من خطف صدارة السباق، متقدماً بفارق 0.710 ثانية على صاحب المركز الثاني، فريدريكو الرفاعي، في حين صعد راشد الظاهري، الذي يسابق تحت راية ياس هيت للسباقات في الجولة، منصة التتويج في المركز الثالث بفارق 6.235 ثانية عن بطل الجولة.

وشهد السباق أحداثاً مشوقة بعد انطلاق شارة البداية في لفته الثانية، إذ أدى الحادث الذي تعرضت له سائقة رودين كارلين، جيسيكا إدغار، إلى انسحابها من السباق وإجبار كل من آمنة القبيسي وزاك سكولار، إلى دخول منطقة الصيانة بسبب الحادث، وإنهائهما السباق في المركزين الثامن والثاني عشر على التوالي.

ومع صعود الأزهري والظاهري على منصة التتويج في حلبة مرسى ياس في ختام جولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات، توجت هذه العطلة عودة قوية لفريق ياس هيت للسباقات، والذي سيبدأ تحضيراته لانطلاق بطولة «الفورمولا-4» الإمارات في يناير العام المقبل.