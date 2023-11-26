«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!



عمرو عبيد (القاهرة)



لم تهتم الصحف الإنجليزية بنتيجة مباراة «القمة» بين مانشستر سيتي وليفربول، قدر اهتمامها بما فعله مهاجم «الريدز» داروين نونيز خارج الخطوط مع مدرب «السيتي» بيب جوارديولا، وكتبت «تليجراف» عن تدخل المدرب كلوب لمنع استمرار «الأزمة» بين «الثنائي المحبوب» بالنسبة له حسب وصفه، وقال إنه لم يعرف ماذا حدث لكن الأمر لم يكن يستحق، ولا علاقة له بالمنافسة «الشريفة» بين «السيتي» و«الريدز» خلال السنوات الماضية.

ولم يختلف تعليق جوارديولا حول «الأزمة»، حيث قال إنه لم يحدث شيئاً على الإطلاق، وانتقل سريعاً إلى الإشادة بأداء فريقه الذي تفوق تماماً على «غريمه»، ولكن الكرة لم تطاوعه في النهاية.



وبينما تناولت الصحيفة الحديث عن الهدف «رقم 50» للنرويجي هالاند في «البريميرليج»، وتحطيمه رقماً قياسياً جديداً، نشرت تقريراً تحليلياً أكدت فيه صحة هدف «البلومون» الثاني، الذي ألغاه الحكم بحجة وجود خطأ ضد أليسون، حارس ليفربول، وهو ما نفاه التقرير الذي قارن بين حالات أخرى احتسبت خلالها مثل تلك الأهداف، وأنهى المُحرر تقريره بقوله إن الخطأ كان من جانب الحارس البرازيلي، لا العكس.

وتحدثت «ستار سبورت» عن السقوط «المريع» لفريق تشيلسي أمام نيوكاسل، الذي قالت إنه يستعد بصورة «رائعة» للمواجهة «الحاسمة» أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وتناولت غضب بوكيتينو الهائل من أداء فريقه والنتيجة، ووصفته بـ«العاصفة»، في حين قالت إن هافيرتز منح أرسنال «قمة البريميرليج» بهدف متأخر، ليبدأ في «رد جميل» الـ65 مليون جنيه إسترليني، التي دفعها «الجانرز» من أجل التعاقد معه.

وفي إسبانيا، عبّرت «الصحف الكتالونية» عن غضبها الشديد من تعادل برشلونة «المُخيّب» أمام رايو فاليكانو في الجولة الـ14 من «الليجا»، وقالت «لي سبورتيو» إن «البارسا» لم يُحقق الفوز، ولم يُقنع على الإطلاق، وتقهقر إلى المركز الرابع، مواصلاً الابتعاد عن «القمة»، ونقلت تصريحات المدرب تشافي التي تحدث خلالها عن ضرورة تغيير «عقلية اللاعبين» إذا أراد الفريق الفوز بالألقاب، وعلقت «موندو ديبورتيفو» على أداء الفريق والنتيجة بقولها «لا.. هذا يكفي»، بينما كتبت «سبورت» عن عدم وجود أعذار «مقبولة» لما حدث، وأشارت إلى أن «البارسا» احتاج إلى هدف ذاتي ليُدرك التعادل المُتأخر، وهو أمر يُوضح حالة الفريق الهجومية.