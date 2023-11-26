تقنيات حديثة ومتطورة تعزّز كفاءة مراقبة السباق



أبوظبي (الاتحاد)

مع ارتفاع حماس مشجعي «الفورمولا-1» لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، وختام الموسم الحالي، تأهب فريق مراقبي السباق بقيادة ستيوارت لاثام، مدير العمليات التشغيلية للأمن والسلامة في «إثارة»، لحصد نتاج تدريباتهم المكثفة، والاستفادة الكاملة من التحديثات التقنية الجديدة التي تم إجراؤها لمركز مراقبة السباق في حلبة مرسى ياس.

وعن هذه الترقيات الجديدة لنظام التحكم في السباق، يتحدث لاثام الذي بدأ مسيرته مع حلبة مرسى ياس في عام 2010، قائلاً: «قمنا خلال فصل الصيف بإزالة كاميرات المراقبة الخاصة بمسار حلبة مرسى ياس ومسار سباقات الدراج، واستبدالها بكاميرات من طراز «HD PTZ» التي تتميز بمعدلات تحديث أسرع للصور، كما أضفنا أيضاً أحد عشر موقعاً جديداً لكاميرات المراقبة على مسار الحلبة، والتي ستضمن تحسين الصور الملتقطة ومراقبتها في مركز مراقبة السباق».

وبفضل التحديثات الجديدة لنظام مراقبة المسار، ستكون عملية تحميل اللقطات وإعادة تشغيلها مباشراً أسرع بكثير، الأمر الذي يرفع من الكفاءة التشغيلية خلال سباقات رياضة السيارات خلال عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى أن استخدام كاميرات ذات مواصفات أعلى سيحسن من وضوح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة، مما يسهل على فريق مراقبي السباق التعرّف على سيارات المتسابقين واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بضبط سير أحداث السباق.

وتشمل جملة التحديثات التي طرأت على نظام مراقبة السباق في حلبة مرسى ياس أيضاً استبدال جميع لوحات الأعلام الإلكترونية بأحدث الطرازات المتوافقة مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات، والتي تتميز بأدائها المُحسّن واستهلاكها المنخفض للطاقة، ويفيد هذا النظام المحدّث في سرعة تحديد الحوادث في كافة مقاطع مسار حلبة مرسى ياس، إذ ينبئ النظام مركز مراقبة السباق على الفور عند إشهار حالة العلم الأصفر من قبل أي من عناصر المارشال في الحلبة، بالإضافة إلى إظهار شريط أصفر وامض حول شاشة العرض التي تظهر صورة المقطع على جدار المراقبة في مركز مراقبة السباق.

وحول ذلك يقول لاثام: لقد تم ربط نظام لوحات الأعلام الإلكترونية بأضواء إشارة LED مركبة على الشاشات الموجودة على جدار المراقبة في مركز مراقبة السباق، والتي ستتيح التعرف بشكل أسرع على أي حوادث أو عقبات على المسار والمخارج الثلاث لمنطقة الصيانة.

وأضاف: ينبّه النظام مراقبي السباق بالقطاع المتأثر ويتيح لهم اكتشاف أية حوادث على مسار الحلبة بشكل أسرع بكثير، وتجدر الإشارة هنا إلى أن حلبة مرسى ياس هي الحلبة الثانية حول العالم التي تعتمد على هذه الميزة في مركز مراقبة السباق.

كما أشار لاثام أيضاً إلى أنه تم استبدال أضواء الخروج من منطقة الصيانة بمصابيح LED أكثر سطوعاً، إلى جانب اعتماد أحدث لوحات التحكم بمصابيح الإضاءة لانطلاق السباق الموافقة لمعايير الاتحاد الدولي للسيارات.

الجدير بالذكر، أن التحديثات التي تمت على أنظمة المراقبة لا تقتصر فائدتها على تحسين رؤية المسار والمناطق الرئيسية الأخرى في الحلبة فحسب، بل تعد مهمة للغاية في جعل عملية ضبط ومراقبة السباق أكثر كفاءة، وبالطبع أكثر أماناً للفرق العاملة والمتسابقين على حد سواء.

ويتحدث لاثام عن التحديثات التي شملت المركز الطبي، قائلاً: لا تقتصر التحسينات التي تم اعتمادها على مركز مراقبة السباق فحسب، بل تم أيضاً تركيب نظام فيديو حديث في المركز الطبي، والذي يتيح للفريق الإسعافي مراقبة الأحداث على مسار الحلبة بالوقت الفعلي بنفس الطريقة إلى حد ما التي تتم في مركز مراقبة السباق. وسيفيدهم هذا التحديث في رصد أي حوادث على أرض الحلبة والاستجابة بأسرع وقت للقيام بالتحضيرات والإجراءات الإسعافية اللازمة عند وصول السائق المتضرر.

وفي المجمل، تخفف هذه التحسينات الجديدة في تخفيف العبء الكبير الواقع على فريق لاثام خلال أحداث سباق عطلة الأسبوع في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، والذي يتطلب الكثير من الجهد والتركيز والانتباه، إلا أن خبرة السنوات الطويلة التي يتمتع بها لاثام وفريقه كفيلة بحسن سير أحداث السباق دون أي أخطاء.

ويختتم لاثام حديثه قائلاً: على الرغم من الأهمية البالغة لهذا الحدث العالمي، إلا أننا نعمل جميعاً بدقة كبيرة وفق منظومة مضبوطة بشكل كامل كفيلة بتغطيتنا كافة الأحداث على المسار وفق أعلى درجات الكفاءة.

