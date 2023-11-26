الإثنين 27 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في «الفجيرة الدولية للترايثلون»

عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في «الفجيرة الدولية للترايثلون»
26 نوفمبر 2023 18:09

 
الفجيرة (وام) 

أخبار ذات صلة
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ختام النسخة الرابعة من بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون.
وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالمستوى التنظيمي المتطور سنوياً للبطولة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحركة الرياضية في الفجيرة، ودعم قطاع الرياضة على مستوى الدولة.
من جانبه، قال نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن البطولة هذا العام شهدت مشاركة واسعة للاعبين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، مؤكداً الدعم الكبير الذي تحظى به الأنشطة الرياضية للنادي والمنافسات التي ينظمها ويستضيفها من سمو ولي عهد الفجيرة.
وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في منافسات البطولة التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة 337 لاعباً ولاعبة.
حضر ختام البطولة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء اتحاد الإمارات للترايثلون، ومجموعة من المهتمين بهذه الرياضة.

الإمارات
الفجيرة
الترايثلون
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد خلال التتويج بحضور محمد بن سليم
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد: الفورمولا- 1 ترسخ مكانة أبوظبي العالمية
اليوم 01:47
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
علوم الدار
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
اليوم 01:47
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
علوم الدار
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
اليوم 01:47
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
علوم الدار
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
اليوم 01:47
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
علوم الدار
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©