عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في «الفجيرة الدولية للترايثلون»



الفجيرة (وام)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ختام النسخة الرابعة من بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالمستوى التنظيمي المتطور سنوياً للبطولة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحركة الرياضية في الفجيرة، ودعم قطاع الرياضة على مستوى الدولة.

من جانبه، قال نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن البطولة هذا العام شهدت مشاركة واسعة للاعبين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، مؤكداً الدعم الكبير الذي تحظى به الأنشطة الرياضية للنادي والمنافسات التي ينظمها ويستضيفها من سمو ولي عهد الفجيرة.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في منافسات البطولة التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة 337 لاعباً ولاعبة.

حضر ختام البطولة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء اتحاد الإمارات للترايثلون، ومجموعة من المهتمين بهذه الرياضة.