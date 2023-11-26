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الرياضة

«فرسان الإمارات» و«الاتحاد للطيران» يُحلقان في سماء ياس

«فرسان الإمارات» و«الاتحاد للطيران» يُحلقان في سماء ياس
26 نوفمبر 2023 18:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

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استقطب الاستعراض الجوي الذي قدمته الاتحاد للطيران، وفريق فرسان الإمارات للعروض الجوية الأكروباتية أنظار جمهور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، في جميع أنحاء حلبة مرسى ياس قبل انطلاق السباق الختامي على «روزنامة» بطولة العالم.
وتزامناً مع الذكرى العشرين لتأسيس شركة الاتحاد للطيران، حلّقت طائرة من طراز بوينج 787 دريم لاينر في سماء حلبة مرسى ياس، على ارتفاع 600 قدم، فوق خط بداية/نهاية سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.
وقاد الرحلة الجوية التي تعلن بدء العد التنازلي للسباق المرتقب أربعة من أكثر الطيارين خبرة في شركة الاتحاد للطيران، وهم القبطان دريس محمد موسوي الذي يحتفل أيضاً بمسيرة 20 عاماً في طيران الاتحاد في هذا الشهر، وانضم إليه على متن الطائرة الطيارين عبد الله صالح ومحمد التميمي وميمو كاتالانو.
وتبع طائرة شركة الاتحاد للطيران سرب فريق فرسان الإمارات الجوي مكون من سبع طائرات طراز Aermacchi MB-339NAT - ، تمثل إمارات الدولة السبع، مستعرضة خلفها ألوان علم الإمارات.

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
الفورمولا-1
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