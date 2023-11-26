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الرياضة

وفاة تيري فينابلز عن 80 عاماً

وفاة تيري فينابلز عن 80 عاماً
26 نوفمبر 2023 18:32

 
لندن (رويترز) 

توفي تيري فينابلز المدرب الأسبق لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم عن 80 عاماً، بعد صراع مع المرض. 

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وقاد فينابلز منتخب إنجلترا إلى قبل نهائي بطولة أوروبا 1996 على أرض بلاده، قبل الخسارة أمام ألمانيا بركلات الترجيح.
وقالت أسرة فينابلز في بيان «نشعر بحزن بالغ بسبب وفاة زوج وأب رائع رحل في سلام أمس بعد صراع طويل مع المرض».
وتولى فينابلز تدريب عدد من الأندية من بينها توتنهام، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1990-1991، كما تولى تدريب كريستال بالاس وليدز يونايتد الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني خلال مسيرته التدريبية المتميزة.
وخلال الفترة التي قضاها في تدريب برشلونة لُقب فينابلز باسم «إل تيل»، بسبب فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، والوصول إلى نهائي كأس أوروبا في 1986، كما كان له الفضل في إحضار المهاجمين الإنجليزيين جاري لينيكر ومارك هيوز إلى «كامب نو».
وكتب هيوز الذي لعب تحت قيادة فينابلز في توتنهام ومنتخب إنجلترا أيضاً عبر منصة إكس (تويتر سابقا) «المدرب الأفضل والأكثر تميزاً الذي حظيت بشرف ومتعة اللعب تحت قيادته».
وأضاف «كان أكبر بكثير من مجرد مدرب رائع، كان مفعما بالحياة ومؤثراً وحكيماً، وصديقاً».
وبدأ فينابلز لاعب الوسط مسيرته الكروية الاحترافية في تشيلسي اللندني عام 1960، ولعب أيضا لتوتنهام وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي لاعباً في 1967، ولعب أيضا بألوان كوينز بارك رينجرز وكريستال بالاس، قبل أن يعتزل ويتولى تدريب فريق النادي.
وشارك فينابلز لاعباً في أكثر من 500 مباراة وفاز بكأس الرابطة مع تشيلسي في 1965 وكأس الاتحاد الإنجليزي مع توتنهام في 1967، وشارك في مباراتين دوليتين مع منتخب إنجلترا.
كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لتوتنهام لمدة عامين في الفترة من 1991 إلى 1993.
وقال توتنهام في بيان «نشعر بحزن بالغ بعد علمنا بوفاة تيري 

إنجلترا
تيري فينابلز
توتنهام
برشلونة
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