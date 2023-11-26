غرناطة يقيل لوبيس



غرناطة (أ ف ب)



أقال نادي غرناطة مدربه باكو لوبيس، بعدما تراجع الفريق إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرّض غرناطة لخسارة من ألافيس المتعثر أيضاً بنتيجة 1-3، ولم يحقق سوى فوزاً واحداً من أصل 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويتخلف حالياً بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وكان لوبيس قاد غرناطة للعودة إلى مصاف «الليجا»، بعدما تم تعيينه في ديسمبر من العام 2022.

وقال غرناطة في بيان «يشكر النادي باكو لوبيس، المدرب الذي أعادنا إلى الدوري الإسباني، على تفانيه وجهده والتزامه منذ اليوم الأول، ويتمنى له الأفضل في مستقبله الشخصي والمهني».