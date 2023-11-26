الإثنين 27 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

غرناطة يقيل لوبيس

غرناطة يقيل لوبيس
26 نوفمبر 2023 18:36

 
غرناطة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الريال» يرصد «شبيه ميسي»!
برشلونة.. خطوة إلى الخلف!


أقال نادي غرناطة مدربه باكو لوبيس، بعدما تراجع الفريق إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتعرّض غرناطة لخسارة من ألافيس المتعثر أيضاً بنتيجة 1-3، ولم يحقق سوى فوزاً واحداً من أصل 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويتخلف حالياً بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.
وكان لوبيس قاد غرناطة للعودة إلى مصاف «الليجا»، بعدما تم تعيينه في ديسمبر من العام 2022.
وقال غرناطة في بيان «يشكر النادي باكو لوبيس، المدرب الذي أعادنا إلى الدوري الإسباني، على تفانيه وجهده والتزامه منذ اليوم الأول، ويتمنى له الأفضل في مستقبله الشخصي والمهني».

إسبانيا
الدوري الإسباني
الليجا
غرناطة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد خلال التتويج بحضور محمد بن سليم
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد: الفورمولا- 1 ترسخ مكانة أبوظبي العالمية
اليوم 01:47
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
علوم الدار
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
اليوم 01:47
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
علوم الدار
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
اليوم 01:47
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
علوم الدار
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
اليوم 01:47
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
علوم الدار
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©