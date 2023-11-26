عجمان يتذوق طعم الفوز الأول



رضا سليم (دبي)



حقق عجمان الفوز الأول في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، بعدما تغلب على خورفكان 2-1، في المباراة التي جرت باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة الثامنة»، ليرفع عجمان رصيده إلى «النقطة السادسة»، ويغادر «القاع» إلى المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد «النسور» عند «النقطة السابعة» في المركز الحادي عشر.

سجل لعجمان الكاميروني روكي مارسيانو في الدقيقة 27، وهيجل الشيخاوي في الدقيقة 61، فيما أحرز لـ «النسور» تياجو من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

جاءت ضربة البداية حذرة وضعيفة المستوى في أول 10 دقائق، بعدما تراجع الهجوم على المرميين، وإن كانت أول فرصة من تسديدة لورينسي رودريجيز، مرت بجوار القائم للحارس علي الحوسني، ويهدر روكي أسهل فرصة، بعدما لعب علي مدن كرة عرضية على خط المرمى، يفشل روكي في لمسها، وتمر إلى خارج الملعب.

وتشهد الدقيقة 27، الهدف الأول للضيوف سجله المهاجم الكاميروني روكي من تمريرة علي مدن العرضية، وهو الهدف الأول للاعب منذ انضمامه للفريق في الموسم الماضي، ولم تمر إلا 7 دقائق، حتى ينجح تياجو في إدراك التعادل من ضربة جزاء بالدقيقة 34، وهو الهدف الرابع للاعب مع خورفكان في الدوري هذا الموسم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ويجري نيبوشا مدرب خورفكان 3 تغييرات مع بداية الشوط الثاني، بنزول محمد عوض وعادل سبيل وبينجامين، وخروج عمر جمعة وحمدان ناصر ووليد حسين.

ويضع هيكل الشيخاوي «البرتقالي» في المقدمة بهدف في الدقيقة 61، ويرفع النتيجة إلى 2-1، وهو الهدف الأول له مع الفريق هذا الموسم، ويجري إيسايلا مدرب عجمان تغييرات بنزول بريستيج مبونجو بدلاً من علي مدن وأنس أمطيطش بدلاً من ناصر عبدالهادي، ولعب سيف الدين خاوي لاعب خورفكان بدلاً من رافايل أنطونيو، ولم تأت المواجهة بالجديد رغم أن الحكم احتسب 8 دقائق بدل ضائع، إلا أنها انتهت لمصلحة عجمان 2-1.