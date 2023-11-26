أستون فيلا يعمّق جراح توتنهام في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

مني توتنهام بهزيمته الثالثة توالياً، عندما قلب ضيفه أستون فيلا الطاولة عليه، وفاز 2-1، لينتزع منه المركز الرابع، ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورغم أن افتتاح التسجيل كان لأصحاب الأرض عن طريق الأرجنتيني جوفاني لو سيلسو في الدقيقة 22، تمكّن رجال المدرّب الإسباني أوناي إيمري من قلب النتيجة في لندن بهدفي الإسباني باو توريس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأولي واتكينز في الدقيقة 61 والذي أحرز سابع أهدافه هذا الموسم.

وبهذا الفوز، ارتقى أستون فيلا إلى المركز الرابع مع 28 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول «الثالث»، ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي «الثاني»، ونقطتين عن أرسنال المتصدر.

أما توتنهام، الذي بدأ موسمه بانطلاقة مثالية، تدهورت أحواله في المراحل الثلاث الأخيرة، ليجد نفسه في المركز الخامس مع 26 نقطة، قبل رحلة معقدة إلى ملعب «السيتي» نهاية الأسبوع المقبل.

وفي شهر واحد، خسر توتنهام مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري بتعرضه لثلاث هزائم متتالية، وكلها كانت بعد افتتاحه التسجيل.

وقدّم الفريق بقيادة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو كرة قدم جميلة رغم الخسارة، كما فعل منذ بداية الموسم رغم الغيابات العديدة في تشكيلته من إيف بيسوما للإيقاف، والبرازيلي ريشارليسون وجيمس ماديسون للإصابة.

وشهدت المباراة سيلاً من الأهداف الملغية، أولاً عبر واتكينز الذي حوّل عرضية الفرنسي لوكاس دينيي برأسه في مرمى الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو، لكن حكم الفيديو المساعد أكد حالة التسلل بعد ثلاث دقائق من المراجعة، ومثله أيضاً، أُلغيت ثلاثة أهداف لقائد توتنهام الكوري الجنوبي هيونج-مين سون بداعي التسلل أيضاً.