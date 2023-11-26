«الزعيم» يعزف «ثلاثية الإبداع» في معقل «الفرسان»

مراد المصري (دبي)



حقق العين فوزاً كبيراً على شباب الأهلي بـ «ثلاثية»، في «القمة الجماهيرية» التي أقيمت على استاد راشد بدبي، في ختام «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليستعيد «الزعيم» توازنه، ويتقدم إلى المركز الثاني، برصيد 18 نقطة، فيما تراجع «الفرسان» إلى المركز الثالث، وله 17 نقطة.

ونجح «الزعيم» من استعادة ثقة «الأمة العيناوية» التي زحفت خلفه على مدرجات الملعب، في أول مباراة، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسيو، خلفاً للهولندي ألفريد شرودر، وهو أول فوز للعين على شباب الأهلي، في ملعب راشد، منذ يناير 2017.

أثمر الضغط العيناوي المبكر عن افتتاح لابا كودجو التسجيل لـ «الزعيم»، بعدما تسلم الكرة من إريك، وسدد الكرة بدقة داخل الشباك، في الدقيقة التاسعة، وهو الهدف رقم 2000 في تاريخ العين، خلال مشاركاته بالدوري.

أهدر ليما أخطر محاولات «الفرسان» لإدراك التعادل، بعدما انفرد بالحارس خالد عيسى، لكنه سدد الكرة بـ «غرابة» بعيداً عن المرمى في الدقيقة 17.

اضطر العين لإجراء تغيير مبكر، بنزول أحمد برمان بدلاً من بارك المصاب في الدقيقة 18.

ترجم العين أفضليته إلى هدف ثانٍ، بعد هجمة سريعة وتمريرات متبادلة بين لاعبيه، ليحول ماتياس بلاسيوس الكرة في مرمى الحارس حسن حمزة في الدقيقة 23، وهو أول هدف يسجله بلاسيوس في الدوري مع ظهوره رقم 22، والذي عاد بقوة بعد خروجه من القائمة مؤخراً، تحت قيادة المدرب السابق شرودر، وتألق خالد عيسى حارس العين في التصدي لمحاولة ليما المنفرد في الدقيقة 53.

حاول الصربي ماركو نيكوليتش تغيير الأمور بإجراء تغييرين بإشراك يوري سيزار وبالا بدلاً من يحيى الغساني وسعيد سليمان في الدقيقة 59.

من جانبه، أراد هيرنان كريسيو الحفاظ علي حيوية العين، فأشرك جوناتاس وأليخاندرو روميرو كاكو بدلاً من أتزيلي وبلاسيوس في الدقيقة 63.

حصل العين على ضربة جزاء، بعد عرقلة جانيف لاعب شباب الأهلي، لسفيان رحيمي لاعب العين، وتقدم لابا لتنفيذها بنجاح على يسار حسن حمزة في الدقيقة 83، وهو الهدف الثامن للابا هذا الموسم، ليستعيد صدارة قائمة هدافي المسابقة، فيما يعتبر خامس أهدافه في شباك شباب الأهلي في مواجهات الدوري، وخرج مروان فهد لاعب شباب الأهلي بالبطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.