«بسام الوثبة» بطل كأس ولي عهد الشارقة

محمد حسن (الشارقة)

حققت خيول الوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ثنائية خلال حفل السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين الذي أقيم أمس وتألف من 6 أشواط، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 560 ألف درهم، برعاية مركز دبي العقاري، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

جاءت ثنائية الوثبة عن طريق «بسام الوثبة» بقيادة بيرناندو بينيرو وإشراف ماجد الجهوري الذي توج بكأس سمو ولي عهد الشارقة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر «شروط».

وكانت المهرة «نهلة الوثبة» بقيادة ادري دي فريز وإشراف جان كلود بيكوت، قد افتتحت الثنائية لخيول الوثبة عندما انتزعت لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب كأس الياسمين المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة.

وتوج «إيسترن ورلد» لمحمد السبوسي في ختام الحفل الثاني لسباقات مضمار الشارقة، بقيادة جابريل مالون وإشراف أحمد بن حرمش، بلقب الشوط السادس على كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل، للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «شروط».

واستهل الحفل «جاب أوقات» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش وإشراف عرفان إلهي، بالفوز في الشوط الأول لمسافة 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة.

ونال «جوهر» للخيالة السلطانية العُمانية، بقيادة كونر بيسلي وإشراف إبراهيم الحضرمي، لقب كأس الفردوس في الشوط الثالث لمسافة 1700 متر.

وحصد «مجدي» لإسطبلات العجبان، بقيادة كونور بيسلي «ثنائية» وإشراف عبد الله الحمادي، لقب لشوط الخامس لمسافة 2000 متر، على لقب كأس بالما سبرنج.

شهد منافسات السباق وتوج الفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي، مدير عام النادي، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي.