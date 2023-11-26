فوز العين والثقة في دوري الصالات للصم

أبوظبي (وام)

فاز نادي العين على نادي أبوظبي 3-2، ونادي الثقة على نادي دبي 4-3، في انطلاقة منافسات الموسم الجديد، لدوري كرة القدم للصالات ضمن فئة الصم.

وأحرز أهداف العين سيف العامري «هدفين»، وماجد البلوشي هدفاً، ولفريق أبوظبي ناصر الحمادي وأشرف أبوعيده، ولفريق نادي الثقة إبراهيم بن يعقوب «هدفين»، وهدف لكل من مسعود درمان وعبد الله عامر، ولفريق نادي دبي حسن يوسف «هدفين»، والسيد محمد هدفاً. وأدار المباراة الأولى الطاقم التحكيمي المؤلف من عبد العزيز النقبي، وهيثم المنصوري والمسجل ناصر عثمان، والمباراة الثانية وليد عبد القادر، ويعقوب الحمادي والمسجل مصطفى نيازي.