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شانيا تواين تتألق في أبوظبي

شانيا تواين تتألق في أبوظبي
27 نوفمبر 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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أحيت أيقونة موسيقى الكنتري والبوب العالمية شانيا تواين حفلاً مميزاً، ضمن مهرجان «يا سلام» لحفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد الكبرى لـ« الفورمولاـ1» 2023 في أبوظبي.. وافتتحت النجمة العالمية الحائزة خمس جوائز جرامي حفلها الغنائي الذي استضافته «الاتحاد بارك» في جزيرة ياس، والذي يعد أول حضور لها إلى المنطقة، بأغنيتها «Waking Up Dreaming». وتعالت أصوات الحضور بالهتاف للمغنية وهي تؤدي مجموعة من أجمل وأشهر أعمالها متضمنة «You’re Still the One» قبيل أن تنهي أداءها بأغنية «Man! Feel Like a Woman»، وتختتم فعاليات اليوم الثالث من أكبر حدث رياضي وترفيهي في المنطقة.

أبوظبي
سباق جائزة الاتحاد الكبرى
الفورمولا-1
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