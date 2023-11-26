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الرياضة

130 متسابقاً في استعراض «تل مرعب»

130 متسابقاً في استعراض «تل مرعب»
27 نوفمبر 2023 01:39

الظفرة (وام)

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تجاوز عدد المسجلين في مهرجان عيد الاتحاد المقرر في 2 ديسمبر المقبل بمنطقة «تل مرعب»، 130 متسابقاً، يشاركون في الاستعراض الحر للسيارات والاستعراض الرملي.. وأعلن نادي ليوا الرياضي استمرار الفعاليات على مدى 4 أيام تبدأ من 2 إلى 5 ديسمبر، ضمن احتفالات الدولة والنادي بعيد الاتحاد الـ 52. وتشهد منطقة مرعب حالياً تجهيزات شاملة يقوم بها نادي ليوا الرياضي بهدف التحضير لانطلاق المهرجان الذي يعد تقليداً سنوياً للنادي منذ 2016، وتتوقع اللجنة المنظمة وجود أكثر من 7 آلاف زائر خلال فعاليات الاستعراض لمتابعة العروض المبهرة.

تل مرعب
عيد الاتحاد
نادي ليوا الرياضي
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