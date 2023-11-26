الشارقة والسد.. «قمة التأهل»

علي معالي (الشارقة)

بأهداف وطموحات واضحة يخوض الشارقة، في الساعة السادسة مساء اليوم، مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، عندما يواجه السد القطري في المجموعة الثانية، على «الملعب البيضاوي» في «الإمارة الباسمة»، ويبحث «الملك» على بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي من المركز الأول، في حال فوزه على السد، مقابل نجاح الفيصلي الأردني في الفوز على ناساف الأوزبكي، والتي تقام في التوقيت نفسه.

وبخلاف الفوز الذي يبحث عنه «الملك»، فإنه يسعى لاستعادة ثقة جماهيره من جديد، بعد «الهزة» المحلية، بضياع لقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتعادل بطعم الخسارة أمام البطائح في «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، مما جعل الفريق يبتعد نسبياً عن سباق القمة.

ويعيش الشارقة أحداثاً غريبة في الفترة الحالية، سواء بفقدان الألقاب، أو ضياع النقاط، وكذلك إصابات وغيابات لاعبين مؤثرين، في ظروف جعلت الجماهير غاضبة، وتريد أن تستعيد ثقتها على حساب السد، الذي يدخل المباراة هو الآخر بدماء تدريبية جديدة تحت قيادة وسام رزق اللاعب الدولي الأسبق.

وفي حال فوز السد وتعثر ناساف، فإن «الملك» يتأهل، ويتصدر الشارقة قمة المجموعة بـ8 نقاط، يليه ناساف «7 نقاط»، والسد «4 نقاط»، وفي المركز الأخير يأتي الفيصلي «3 نقاط».

وحتى إذا فاز ناساف، فإن فرص الشارقة متاحة للتأهل، لأن نظام البطولة يقضي بتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس بغرب القارة.

وخلال الساعات التي أعقبت مباراة البطائح بالدوري، حاول كوزمين مدرب الشارقة «لملمة» خيوط الفريق، ومنح اللاعبين جرعة من المعنويات، ونسيان المنافسات المحلية مؤقتاً، والتفكير في الحدث الأهم في الوقت الراهن، حتى تكون آسيا انطلاقة جديدة نحو أفق أفضل لـ«الملك»، معتمداً في اللقاء على مجموعة من اللاعبين ذات خبرات متنوعة، ومنهم موسى ماريجا وكايو لوكاس وفراس بالعربي وعثمان كمارا، والحارس المتألق عادل الحوسني

وشهدت الجولة الأولى تعادل الشارقة مع السد من دون أهداف في العاصمة القطرية الدوحة، وفوز ناساف على الفيصلي 1-0، وشهدت الجولة الثانية تفوق الشارقة على الفيصلي 1-0، وناساف على السد 3-1، وفي الجولة الثالثة، فاز الشارقة على ناساف 1-0، والسد على الفيصلي 6-0، وفي الجولة الرابعة، تعادل الشارقة مع ناساف 1-1، وفاز الفيصلي على السد 2-0.

وتقام الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة 4 ديسمبر المقبل، ويحل فيها الشارقة ضيفاً على الفيصلي، وناساف ضيفاً على السد.

بطاقة المباراة

الشارقة – السد

دوري أبطال آسيا

المجموعة الثانية

الجولة الخامسة

استاد الشارقة

التوقيت: 18:00