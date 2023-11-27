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الرياضة

نيبوشا يحتاج إلى «الإنقاذ»!

نيبوشا يحتاج إلى «الإنقاذ»!
27 نوفمبر 2023 10:33

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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تصاعدت أصوات جماهير خورفكان مطالبة الإدارة بالتدخل ومحاسبة الجهاز الفني، بعد الخسارة الثانية على التوالي للفريق تحت قيادة نيبوشا مدرب خورفكان في «دوري أدنوك للمحترفين».
وخسر نيبوشا المباراة الافتتاحية له أمام بني ياس بهدف، في «الجولة السابعة»، ومن بعدها أمام عجمان 1-2 في «الجولة الثامنة»، ليتأزم موقف «النسور» الذي تجمد رصيده عند «النقطة السابعة».
وطالبت جماهير النادي بتفسير لقرار الاستغناء عن الإسباني جيرارد ساراجوسا، رغم النتائج الإيجابية، والفوز على الجزيرة، والتعادل مع الوصل، حاصداً 4 من 12 نقطة ممكنة في المباريات الأربع لخورفكان تحت قيادته، وهو «المعدل الأكبر» للفريق، حيث حقق العنبري فوزاً على حتا من مبارتين، بينما فشل نيبوشا في حصد أي نقطة حتى الآن في مباراتين، ليصبح مدرب الإنقاذ بحاجة إلى إنقاذ.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
بني ياس
عجمان
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