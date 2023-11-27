الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفوز خارج القواعد «سوبر هاتريك» في «الثامنة»

الفوز خارج القواعد «سوبر هاتريك» في «الثامنة»
27 نوفمبر 2023 11:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!


للمرة الرابعة في جولات «دوري أدنوك للمحترفين»، للموسم الحالي، تكرر الفوز خارج القواعد، في 4 من أصل 7 مباريات، ضمن «الجولة الثامنة»، والتي تفوق فيها الوصل «المتصدر» على مضيفه الجزيرة 4-2، والعين أمام شباب الأهلي 3-0، فيما عاد بني ياس بالنقاط الثلاث أمام مضيفه حتا 1-0، وعجمان من ملعب مضيفه خورفكان بالفوز 2-1.
ومثل فوز بني ياس على مضيفه حتا بهدف الألباني تاولانت سيفري في الدقيقة 93، الأول لـ «السماوي» خارج ملعبه في الدوري، خلال الموسم الحالي، بعد الخسارة أمام العين والوصل 2-3، والشارقة 0-5، وهو ذات السيناريو الذي كرره «البرتقالي» بفوزه على خورفكان 2-1، بعد التعثر خارج ملعبه، بالتعادل مع الإمارات 4-4، والخسارة أمام العين 0-6، والتعادل مع الوصل والبطائح 1-1.
وإجمالاً، يعد الشارقة المتعادل 3-3 أمام مضيفه البطائح في «الجولة الثامنة»، الفريق الأكثر حصداً للنقاط في المباريات خارج القواعد في 5 مباريات، برصيد 11 نقطة بالفوز في 3 والتعادل في مباراتين، وحل ثانياً الوصل وشباب الأهلي برصيد 10 نقاط من أربع مباريات بالفوز في 3 لقاءات، والتعادل في مباراة، مقابل 9 نقاط للعين، ولكن من 5 مباريات، بالفوز في 3 لقاءات، والخسارة في مباراتين أمام النصر 0-1، والوصل 1-3.
وحافظت ثلاثة فرق، ممثلة في الشارقة والوصل وشباب الأهلي، على سجلها خالياً من الخسارة في المباريات «خارج القواعد»، فيما يعد خورفكان الوحيد الذي لم ينجح في حصد أي نقطة خارج «استاد صقر بن محمد القاسمي»، بالخسارة أمام شباب الأهلي 1-2، والبطائح 1-3، وبني ياس 0-1، علماً بأن «النسور» حصد 7 نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، جميعها على ملعبه، قبل الخسارة أمام عجمان 1-2 في الجولة الأخيرة.
واستحق هجوم الوصل متصدر الترتيب العام للدوري برصيد 20 نقطة، والأقوى هجوماً برصيد 23 هدفاً، لقب الأقوى هجوماً في المباريات خارج القواعد أيضاً بتسجيله 15 هدفاً في 4 مباريات، وحل ثانياً الشارقة برصيد 8 أهداف.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
الوصل
الجزيرة
بني ياس
حتا
عجمان
خورفكان
آخر الأخبار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
اليوم 10:37
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
الرياضة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
اليوم 09:49
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
علوم الدار
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
اليوم 09:39
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
الرياضة
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
اليوم 09:38
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
اليوم 09:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©