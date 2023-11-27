الفوز خارج القواعد «سوبر هاتريك» في «الثامنة»



معتصم عبدالله (دبي)



للمرة الرابعة في جولات «دوري أدنوك للمحترفين»، للموسم الحالي، تكرر الفوز خارج القواعد، في 4 من أصل 7 مباريات، ضمن «الجولة الثامنة»، والتي تفوق فيها الوصل «المتصدر» على مضيفه الجزيرة 4-2، والعين أمام شباب الأهلي 3-0، فيما عاد بني ياس بالنقاط الثلاث أمام مضيفه حتا 1-0، وعجمان من ملعب مضيفه خورفكان بالفوز 2-1.

ومثل فوز بني ياس على مضيفه حتا بهدف الألباني تاولانت سيفري في الدقيقة 93، الأول لـ «السماوي» خارج ملعبه في الدوري، خلال الموسم الحالي، بعد الخسارة أمام العين والوصل 2-3، والشارقة 0-5، وهو ذات السيناريو الذي كرره «البرتقالي» بفوزه على خورفكان 2-1، بعد التعثر خارج ملعبه، بالتعادل مع الإمارات 4-4، والخسارة أمام العين 0-6، والتعادل مع الوصل والبطائح 1-1.

وإجمالاً، يعد الشارقة المتعادل 3-3 أمام مضيفه البطائح في «الجولة الثامنة»، الفريق الأكثر حصداً للنقاط في المباريات خارج القواعد في 5 مباريات، برصيد 11 نقطة بالفوز في 3 والتعادل في مباراتين، وحل ثانياً الوصل وشباب الأهلي برصيد 10 نقاط من أربع مباريات بالفوز في 3 لقاءات، والتعادل في مباراة، مقابل 9 نقاط للعين، ولكن من 5 مباريات، بالفوز في 3 لقاءات، والخسارة في مباراتين أمام النصر 0-1، والوصل 1-3.

وحافظت ثلاثة فرق، ممثلة في الشارقة والوصل وشباب الأهلي، على سجلها خالياً من الخسارة في المباريات «خارج القواعد»، فيما يعد خورفكان الوحيد الذي لم ينجح في حصد أي نقطة خارج «استاد صقر بن محمد القاسمي»، بالخسارة أمام شباب الأهلي 1-2، والبطائح 1-3، وبني ياس 0-1، علماً بأن «النسور» حصد 7 نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، جميعها على ملعبه، قبل الخسارة أمام عجمان 1-2 في الجولة الأخيرة.

واستحق هجوم الوصل متصدر الترتيب العام للدوري برصيد 20 نقطة، والأقوى هجوماً برصيد 23 هدفاً، لقب الأقوى هجوماً في المباريات خارج القواعد أيضاً بتسجيله 15 هدفاً في 4 مباريات، وحل ثانياً الشارقة برصيد 8 أهداف.