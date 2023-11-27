النصر يقاسم العين وبني ياس أفضلية «الشباك النظيفة»



معتصم عبدالله (دبي)



انضم النصر بتعادله السلبي أمام مضيفه اتحاد كلباء، ضمن «الجولة الثامنة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى العين في «أفضلية الشباك النظيفة»، في ثلاث مباريات في الدوري، بعد فوز «الزعيم» على شباب الأهلي 3-0، وتفوق بني ياس على مضيفه حتا 1-0 ضمن الجولة ذاتها.

وتساوت فرق «العميد» و«الزعيم» و«السماوي» برصيد 3 مباريات، من دون استقبال شباك حراسها أحمد شمبيه، خالد عيسى، وفهد الظنحاني أي هدف.

وجاءت المباريات الثلاث لـ «العميد» من دون استقبال أي هدف، بالفوز على حتا 3-0 في «الجولة الرابعة»، والعين 1-0 في «الجولة الخامسة»، قبل التعادل من دون أهداف أمام اتحاد كلباء، فيما حقق «الزعيم» الرقم ذاته بالفوز على حتا 2-0، وعجمان 6-0، وشباب الأهلي 3-0، فيما حصد بني ياس ثلاثية الشباك النظيفة، بالتعادل مع الإمارات 0-0، والفوز على خورفكان وحتا 1-0 على التوالي.