قرارات مجيدي تحتاج إلى التفسير!



فيصل النقبي (كلباء)



دفع فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء بالمهاجم «الشاب الدولي» سلطان عادل محمد، قبل نهاية اللقاء أمام النصر بدقائق، فيما لم يشرك المهاجم الشاب الآخر أحمد عامر، رغم أنه الهداف الأول للفريق في الموسم الماضي، واحتفظ به على «مقاعد البدلاء».

ولا تعرف الإدارة والجماهير الأسباب الحقيقية وراء عدم الاستعانة بجهود اللاعبين، رغم تألقهما مع الفريق خلال الفترة الماضية.

واللافت أن عادل محمد من اللاعبين المتميزين، والذين يعتمد عليهم مدرب المنتخب حالياً، ولعب أمام البحرين في آخر لقاء دولي لـ «الأبيض».