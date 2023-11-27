«الراقي» يكرر الثلاثية للمرة الثالثة!



علي معالي (دبي)



لم يكن أحد يتوقع أن ينجح البطائح في هز شباك الشارقة بـ 3 أهداف مبكرة، وجاءت كلها من الدقيقة 19 إلى الدقيقة 35، ونزلت «صدمة مدوية» على «الملك»، ولكن يبدو أن لاعبي «الراقي» اعتقدوا أن المباراة انتهت لمصلحتهم، دون حساب إمكانية انتفاضة «الملك»، وهو ما حدث بالفعل، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3، بل كان بمقدور الشارقة «قلب الطاولة»، لو استغل فراس بالعربي وتيجالي «الفرصتين الذهبيتين» في الثواني الأخيرة.

الثلاثية ليست الأولى في مشوار البطائح، حيث سبق أن تعادل 3-3 مع بني ياس في الموسم الماضي، ضمن «الجولة 16»، كما أنها المرة الثالثة التي يسجل فيها 3 أهداف خلال مباراة في «الاحتراف»، وحدث أن هز شباك خورفكان 3 مرات في الجولة الخامسة هذا الموسم، وانتهت المباراة لمصلحة الراقي 3-1.