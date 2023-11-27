«سمعة» يقتحم «نادي المائة» بعد 385 يوماً!



علي معالي (دبي)



«الدقيقة 85»، لم تكن عادية بالنسبة لـ «المخضرم» إسماعيل مطر نجم الوحدة، لأنها على موعد مع التاريخ الجديد والإنجاز الرائع في مسيرة «الأسطورة»، بتسجيل «الهدف 100»، بالدوري، ويعود أول هدف لـ «سمعة» إلى موسم 2001- 2002.

وأصبح مطر أول لاعب يسجل في 23 موسماً على التوالي في الدوري، ليضرب المثل والقدوة والتاريخ رغم وصوله إلى «الأربعين».

وجاء الهدف الذي سجله إسماعيل مطر في شباك الإمارات في المباراة التي انتهت لمصلحة «العنابي» بنتيجة 4-1، بعد غياب 385 يوماً، وتحديداً 5 نوفمبر 2022، في شباك دبا ضمن الجولة التاسعة، والتي انتهت بثلاثية، ليكون نوفمبر شاهداً على عودته من جديد للتهديف، والوصول إلى «المئوية».

والطريف أنه في المباراتين مع دبا والإمارات، شارك إسماعيل مطر بديلاً، وسجل الهدفين بعد الدقيقة 80، حيث لعب أمام «النواخذة» في الدقيقة 83 بدلاً من طحنون الزعابي، ليسجل الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 87، أي بعد 4 دقائق من نزوله إلى الملعب، وفي مباراة «الصقور» الأخيرة، شارك في الدقيقة 76 بدلاً من جوانكا، ليسجل في الدقيقة 85 الهدف الرابع لـ «أصحاب السعادة».

ويعتبر لقاء الوحدة مع الإمارات الأول لأحمد نور الله في صناعة هدف وإحراز آخر، فيما أسهم عمر خربين في 6 من آخر 11 هدفاً للوحدة أمام الإمارات، إذ سجل 4 أهداف وصنع هدفين، كما نجح جوانكا في إحراز هدفه العاشر خلال 31 مباراة، بواقع 8 أهداف مع العين في موسم 2021- 2022، قبل أن ينتقل إلى الشباب السعودي وسجل معه 13 هدفاً، ثم يعود إلى «العنابي»، وسجل هدفين أمام اتحاد كلباء والإمارات.