مالديني وفيا يروجان لـ «مونديال الأندية»



الرياض (د ب أ)

زار أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، النجم الإسباني دافيد فيا، وأسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني السعودية، للترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في مدينة جدة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وذكرت اللجنة المنظمة، أن مالديني وفيا التقيا بالجماهير في موقع الجولة الترويجية للبطولة على كورنيش جدة، حيث تناولا في حديثهما كأس البطولة وأبرز ذكرياتها، حيث سبق لكليهما الفوز بها مع ميلان وبرشلونة عامي 2008 و2012 على الترتيب.

وأضافت أن الجولة الترويجية تهدف إلى تعزيز تفاعل الجماهير خلال الفترة التي تسبق انطلاق كأس العالم للأندية، والتي يتم فيها عرض الكأس الأصلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تتيح للجماهير خوض تجارب ممتعة والمشاركة في الأجواء الاحتفالية التي تشهدها مدينة جدة في إطار استعداداتها لاستضافة الحدث العالمي.

وبهذه المناسبة، قال باولو مالديني: تسعدني رؤية هذه التحضيرات الاستثنائية الجارية لتنظيم نسخة مميزة من البطولة، سبق لي عيش هذه التجربة وأدرك تماماً مدى شغف وحماسة الجمهور هنا في المملكة العربية السعودية، وأثق تماماً بأن بطولة كأس العالم للأندية ستقدم تجربة رائعة لجميع الجماهير والفرق المشاركة.

وبدوره، قال دافيد فيا: «يسعدني أن أتواجد هنا في جدة لتسليط الضوء على هذه النسخة من البطولة، وأثق تماماً بقدرة السعودية على تنظيم البطولة الرائعة بأفضل صورة ممكنة، ولا يسعني الانتظار لرؤية المدرجات مليئة بعشاق كرة القدم».

وتستضيف السعودية النسخة العشرين من البطولة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» وملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث تحتضن مدينة جدة مباريات الأندية السبعة المتأهلة، وهي الاتحاد السعودي «المستضيف» وبطل الدوري السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي «بطل أوروبا»، وأوراوا ريدز الياباني «بطل آسيا»، والأهلي المصري «بطل أفريقيا»، وأوكلاند سيتي النيوزلندي «بطل أوقيانوسيا»، وكلوب ليون المكسيكي «بطل كونكاكاف - أميركا الشمالية»، وفلومينينزي البرازيلي «بطل كوبا ليبرتادوريس - أميركا الجنوبية».