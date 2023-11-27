توتنهام يتحول إلى «مستشفى»!

لندن (رويترز)

تعرض توتنهام لضربة جديدة، بعد إصابة لاعب وسط أوروجواي رودريجو بنتانكور في الشوط الأول من المباراة التي خسرها الفريق 2-1 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد اللاعب «26 عاماً» مؤخراً، من فترة ابتعاد لمدة ثمانية أشهر، بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وكان يخوض أول مباراة له، لكنه أصيب في الدقيقة 26، بسبب تدخل ماتي كاش العنيف ضده.

وقال آنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام: «شعرت بخيبة أمل لفقدانه (بنتانكور)، لأنه بدأ المباراة بشكل جيد للغاية، ويمكنكم مشاهدة قدراته، وهذا هو سبب حصولنا على موطئ قدم في المباراة، ومع عودته من إصابة خطيرة، تشعر بالقلق بشأن وضعه، مما أفهمه، أنه مصاب في كاحله وليس ركبته، لكن هذا ليس ما نحتاجه الآن، إصابة أخرى، ولكن هذا ما نمر به حالياً».

وخسر توتنهام، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في مراحله الأولى هذا الموسم، ثلاث مباريات متتالية في الدوري ويواجه عدة أسابيع أخرى من دون لاعبين أساسيين بعد خروجه من المراكز الأربعة الأولى.

ويعاني مهاجم الفريق الإنجليزي جيمس ماديسون «المصاب في الركبة»، ومدافع هولندا ميكي فان دي فين «عضلات الفخذ الخلفية»، من إصابات طويلة الأمد خلال لقاء تشيلسي هذا الشهر، بينما خضع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون لجراحة في الحوض.

كما يغيب عن الملاعب إيفان بريشيتش ومانور سولومون ورايان سيسينيون، في حين أن الأرجنتيني كريستيان روميرو قلب دفاع توتنهام لا يزال لديه مباراة أخرى ضمن عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات.

وألقت الإصابات والإيقافات بثقلها على أفضل بداية لتوتنهام لموسم في دوري الأضواء منذ عام 1960.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين: «لدينا ثماني إصابات وبنتانكور التاسع، ولدينا اثنان موقوفان اليوم ولدينا تشكيلة مؤلفة من 25 لاعباً فقط، وتؤدي بما هو متاح ضمن المجموعة وهذا كل ما لدينا، خسرنا جهود آشلي فيليبس خلال نفس الأسبوع أيضاً».

وكان فيليبس مدافع منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً هو سادس صفقات توتنهام تحت قيادة بوستيكوجلو في فترة الانتقالات الأخيرة، عندما انضم من بلاكبيرن روفرز مقابل مليوني جنيه إسترليني «2.49 مليون دولار».

وأضاف: «هذا هو الوضع الذي نحن فيه في الوقت الحالي، لكننا نتجاوزه، ويستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نتجاوز ذلك، طالما أظهرنا نفس الرغبة ولعبنا بنفس الطريقة التي أدينا بها، وليس لدي أدنى شك عندما نتجاوز هذا الموقف، سنكون فريقاً أفضل بكثير».