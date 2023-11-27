

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقق ميلووكي باكس أهم «ريمونتادا» هذا الموسم، عندما حوَّل تخلفه بفارق 26 نقطة في الربع الثالث أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز، إلى فوز بفارق ست نقاط «108-102»، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفرض النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 33 نقطة مع 16 متابعة، وأضاف الوافد الجديد داميان ليلارد 31 نقطة في مباراته الأولى ضد فريقه السابق.

واعترف ليلارد الذي لعب 11 موسماً في بورتلاند حتى انتقاله إلى ميلووكي في سبتمبر الماضي، بأنه انتابه «شعور غريب» بمواجهة زملائه السابقين.

وأضاف ليلارد الذي حقق خمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة: «لكن بمجرد أن بدأنا اللعب، تجاوزت الأمر بسرعة، وأنا فقط سعيد لأننا تمكنا من الفوز».

وتقدم بورتلاند الذي كان أفضل لاعبيه جيرامي جرانت صاحب 22 نقطة ومالكولم بروجدون صاحب 18 نقطة و12 تمريرة حاسمة وثماني متابعات، 68-52 في الشوط الأول ووسَّع الفارق إلى 26 نقطة في بداية الربع الثالث، قبل أن يبدأ باكس انتفاضته مقلصاً الفارق إلى 13 نقطة في نهايته «75-88».

وضرب باكس بقوة في الربع الأخير وكسبه 33-14 فقلب الطاولة على ضيفه، وحقق فوزه الثاني توالياً، والثاني عشر في 17 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وبلغت الإثارة ذروتها عندما أدرك ليلارد التعادل 97-97 بثلاثية، قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية، ثم تعادل الفريقان 102-102، بفضل أنتيتوكونمبو قبل 18.5 ثانية من نهاية المباراة، وصدَّ العملاق اليوناني محاولة لجوردون، قبل أن يسجل ليلارد أربع رميات حرة حسم بها النتيجة لمصلحة فريقه الجديد.

وقال ليلارد: «لقد مررنا بهذا الموقف مرات عدة هذا الموسم، حيث تم اختبار شخصيتنا وعملنا الجماعي، لقد أظهرنا الحقيقة مرة أخرى».