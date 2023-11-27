الرياض تدشن حفل «جائزة التميز» البارالمبية الآسيوية



الرياض (الاتحاد)



دشنت العاصمة السعودية الرياض، حفل جائزة التميز البارالمبية الآسيوية لعام 2023، بهويتها الجديدة، الذي أقامته اللجنة البارالمبية الآسيوية، بفندق كروان بلازا، ضمن «كونجرس الرياض»، وحضره ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وكرمت اللجنة البارالمبية الآسيوية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بـ «الجائزة التقديرية البارالمبية الآسيوية»، لدعم سموه واهتمامه بالرياضة البارالمبية في المملكة بصفة خاصة، والقارة الآسيوية بشكل عام، تسلمها نيابة عنه سمو الأمير فهد بن جلوي.

وكرمت «البارالمبية الآسيوية» المتميزين في القارة، حيث فازت الهندية شيتالا ديفي بجائزة فئة الشباب، والصيني بينج زينج بجائزة أفضل لاعب، والأوزبكية اسيلا بجائزة أفضل لاعبة، فيما حصل منتخب إيران لكرة السلة على جائزة أفضل فريق، ونال الياباني كاوجوشي جائزة أفضل مصور، فيما ذهبت الجائزة المثالية إلى الكوري الجنوبي يونج لي.

وحصل الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة «البحرين»، ومانابة أسو «اليابان»، ومختار تاشكيدوف «أوزبكستان»، وجونج جين أوان «كوريا»، وشين وينجينج «الصين» على أوسمة اللجنة البارالمبية الآسيوية للقيادات.

وشارك في حفل التكريم ماجد عبدالله نجم منتخب السعودية والنصر لكرة القدم السابق.

من جانبه، أشاد سمو الأمير فهد بن جلوي بماجد العصيمي لقيادته المتميزة للجنة البارالمبية الآسيوية والحركة البارالمبية في القارة، وتقديمه تجربة فريدة لرياضة «أصحاب الهمم»، في أكبر قارات العالم، مما كان له المرود الإيجابي في دفع مسيرة الحركة البارالمبية الآسيوية إلى الأمام.

من ناحيته، وجه ماجد العصيمي الشكر إلى السعودية قيادة وشعباً، مشيداً بالإنجازات التي حققتها رؤية السعودية 2030، متمنياً التوفيق للمشاركين في «كونجرس السعودية»، مثمناً الدور الريادي للسعودية في المنطقة والدعم الذي تقدمه لرياضة «أصحاب الهمم عبر بوابة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأشار العصيمي إلى أن المجلس الآسيوي يسعى لتوفير أدوات النجاح لكل اللجان البارالمبية القارية، حتى يحقق كل منتسب فيها طموحه المطلوب، مما ينعكس إيجاباً على مسيرتها في ظل الاستراتيجية الموضوعة.

وانطلق كونجرس الرياض بأعمال الجمعية العمومية والمؤتمر الرياضي، والذي اطلع من خلاله المشاركون على أفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي سطرها «أصحاب الهمم»، في أكبر قارات العالم، وورش عمل متخصصة ناقشت مستقبل الحركة البارالمبية في آسيا، ومناقشة الاستراتيجية الجديدة لدورة 2023-2027.