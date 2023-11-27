قوة «التمريرات البينية» 50%!



عمرو عبيد (القاهرة)



أسهمت التمريرات المُساعدة في تسجيل 66.6% من أهداف الجولة الثامنة بـ «دورينا»، وتنوع التكتيك الجماعي في مساندة الهدافين بصورة واضحة، بعدما قام 15 لاعباً بتقديم 16 تمريرة حاسمة في تسجيل الأهداف، لكن بقيت التمريرات البينية والألعاب الثنائية في المقدمة، بتأثير كبير وحضور قوي يعكس المهارات العالية التي تملكها العديد من الفرق، لاسيما «الكبار» في «صراع القمة».

وبين 16 تمريرة حاسمة صنعت الفارق هذا الأسبوع في دوري أدنوك للمحترفين، شكّلت التمريرات البينية 50% منها بواقع 8 «أسيست»، ثم جاءت الكرات العرضية الهوائية في المرتبة الثانية بـ 6 تمريرات تمثل نسبة 37.5% من إجمالي الأهداف، قبل أن تتساوى العرضيات الأرضية والتوغلات الجانبية والتمريرات القصيرة العادية في التأثير على حصاد الجولة.

وبالنظر إلى الحصيلة التهديفية التي شهدتها النُسخة الجارية من «دوري أدنوك للمحترفين» حتى الآن، تظهر التمريرات البينية بنسبة 24.4% في قائمة أبرز الألعاب المُموّلة للهدافين، حيث تم تسجيل 48 هدفاً بواسطتها، ولا يتفوق عليها سوى التمريرات العرضية، الهوائية والأرضية مجتمعة، وهو أمر منطقي، وإذا تم فصل وتقسيم نوعية الكرات العرضية، تتفوق «البينيات» في نهاية الأمر.

وليس غريباً على الإطلاق أن يتصدّر «الإمبراطور» هذا المشهد التكتيكي المهاري، نظراً لطبيعة الأداء الفني للفريق «المُنفرد» بقمة «دورينا» حالياً وكذلك امتلاكه عدة مواهب بارزة، حيث يُعد «العملاق الأصفر» الفريق الأكثر صناعة للأهداف عبر التمريرات البينية والألعاب الثُنائية في بطولتنا المحلية، بـ 8 أهداف، ورغم أن «الراقي» لا يأتي ضمن قائمة أقوى 5 خطوط للهجوم، إلا أنه يحتل المرتبة الثانية في تلك القائمة بـ7 تمريرات بينية حاسمة، والمُثير أنه يسبق «فخر أبوظبي» المُتميّز في هذا الأمر بفارق تمريرة حاسمة واحدة، ثم يأتي «الزعيم» و«الملك» بـ 5 «بينيات»!

ويعد نيكولاس خيمينيز نجم «الإمبراطور» هو الأبرز في صناعة الأهداف بـ «دورينا»، حيث يتصدّر قائمة «توب أسيست» بـ 6 تمريرات حاسمة، لكنه على الجانب الآخر يُعد الأفضل في صناعتها عبر التمريرات البينية، إذ يملك 3 «أسيست» بوساطة هذا النوع من التمريرات المهارية، ويتساوى معه عمر أتزيلي نجم «الزعيم» في هذا الأمر، ولهذا يأتي «وصيفاً» في القائمة العامة لأفضل الصُنّاع بإجمالي 4 تمريرات، كما يظهر كل من سيكو بابا جاساما نجم «الراقي» وأليخاندرو بوزويلو نجم «فخر أبوظبي» بصناعة هدفين لكل منهما عبر التمريرات البينية.

ومن زاوية أخرى، تبرز أسماء 7 لاعبين نجحوا في الاستفادة من التمريرات البينية، عبر تحركاتهم المتميزة وحُسن تعاملهم مع هذا النوع من الكرات، حيث تساووا في تسجيل هدفين لكل منهم بواسطتها، ولعل أبرزهم «ثنائي الإمبراطور» فابيو ليما وكايو كانيدو، علماً بأن الأخير سجّل هدفاً بعد لعبة ثُنائية «هات وخد» أيضاً، وكذلك تكررّ ظهور سيكو جاساما وأليخاندرو بوزويلو في تلك القائمة أيضاً، بجانب لابا كودجو هداف «الزعيم» ودورينا، ومعه يوسف نياكاتي هداف «السماوي» ولورينسي نجم «النسور».

