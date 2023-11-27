شرودر مدرباً «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



أعلنت شركة النصر لكرة القدم، التعاقد مع الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين السابق، لتولي مهمة تدريب «العميد»، خلفاً للصربي جوران، والذي جرت إقالته «دون إعلان رسمي»، بعد الخسارة أمام البطائح 0-2، في «دوري أدنوك للمحترفين»، مقابل إسناد المهمة مؤقتاً للإيطالي فابريزيو كاماراتا مدرب فريق 21، في مباراة الجولة الأخيرة أمام اتحاد كلباء 0-0.

وكان الهولندي شرودر «51 عاماً»، قد تولى تدريب «الزعيم» مطلع الموسم الحالي، وأشرف على «البنفسج» في 15 مباراة بكل المسابقات، خسر خلالها في مباراتين فقط أمام النصر 0-1، والوصل 1-3 في الدوري، قبل رحيله 8 نوفمبر الجاري.

ويعد شرودر المدرب الـ 12 لـ «العميد»، في العقد الأخير ما بين أكتوبر 2013، وحتى نوفمبر 2023، وشملت تشكيلة المدربين الروماني دان بيتريسكو، والإيطالي سيزار برانديلي، والصربي إيفان يوفانوفيتش «الفترة الثانية في 2018»، والإسباني بينات سان خوسيه، والبرازيلي كايو زاناردي، والكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، والأرجنتيني رامون دياز، وسالم ربيع، والألماني ثورستن فينك، والكرواتي جوران توميتش، والصربي جوران توفيجيدزيتش، والإيطالي فابريزيو كاماراتا.