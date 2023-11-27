أليجري يشيد بـ «السيدة العجوز»



روما (د ب أ)

أثنى ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، على أداء لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع إنتر ميلان 1-1، ضمن المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 27، ثم تعادل إنتر ميلان بهدف للاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 33.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

وقال أليجري عقب المباراة: «قدمنا أداءً جيداً، ولم تكن المواجهة سهلة، مر ثلاثة أعوام على خوض يوفنتوس لمباراة بهذه الأهمية، حيث كانت صدارة الدوري على المحك، لذلك لم يكن الأمر سهلاً على الفريق ككل».

وأضاف: «لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي، حيث مر أربعة أعوام ونصف العام على وجودي على مقعد المدير الفني في مثل هذه المباراة«.

وتابع أليجري في التصريحات التي نشرها يوفنتوس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: «يوم الجمعة، سنحل ضيوفاً على مونزا، الفريق الذي حصد ست نقاط أمامنا في الموسم الماضي، ولم نسجل في شباكه (ذهاباً وإيابا في الدوري)، لذلك ستكون مباراة معقدة».

وأضاف: «تلقينا (في مباراة أمس) هدفاً كان من الممكن تفاديه، وذلك بعد خمس دقائق من تقدمنا، كان من الممكن أن نؤدي بشكل أفضل في موقف كهذا، ولكن عندما يكون الملعب مفتوحاً أمام الإنتر، تكون لديهم تقنية رائعة، ويكون من السهل عليهم اللعب في المساحات، مثلما أظهروا في مباراة الديربي».