الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أليجري يشيد بـ «السيدة العجوز»

أليجري يشيد بـ «السيدة العجوز»
27 نوفمبر 2023 14:18

 
روما (د ب أ) 

أثنى ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، على أداء لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع إنتر ميلان 1-1، ضمن المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 27، ثم تعادل إنتر ميلان بهدف للاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 33. 

أخبار ذات صلة
الإنتر يتمسك بقمة «الكالشيو» بنقطة «السيدة العجوز»!
كاماردا أصغر لاعب في «الكالشيو»

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
وقال أليجري عقب المباراة: «قدمنا أداءً جيداً، ولم تكن المواجهة سهلة، مر ثلاثة أعوام على خوض يوفنتوس لمباراة بهذه الأهمية، حيث كانت صدارة الدوري على المحك، لذلك لم يكن الأمر سهلاً على الفريق ككل».
وأضاف: «لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي، حيث مر أربعة أعوام ونصف العام على وجودي على مقعد المدير الفني في مثل هذه المباراة«.
وتابع أليجري في التصريحات التي نشرها يوفنتوس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: «يوم الجمعة، سنحل ضيوفاً على مونزا، الفريق الذي حصد ست نقاط أمامنا في الموسم الماضي، ولم نسجل في شباكه (ذهاباً وإيابا في الدوري)، لذلك ستكون مباراة معقدة».
وأضاف: «تلقينا (في مباراة أمس) هدفاً كان من الممكن تفاديه، وذلك بعد خمس دقائق من تقدمنا، كان من الممكن أن نؤدي بشكل أفضل في موقف كهذا، ولكن عندما يكون الملعب مفتوحاً أمام الإنتر، تكون لديهم تقنية رائعة، ويكون من السهل عليهم اللعب في المساحات، مثلما أظهروا في مباراة الديربي».

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
إنتر ميلان
أليجري
آخر الأخبار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
اليوم 10:37
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
الرياضة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
اليوم 09:49
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
علوم الدار
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
اليوم 09:39
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
الرياضة
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
اليوم 09:38
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
اليوم 09:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©