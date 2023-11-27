لابا.. «حكاية أسطورة» مع «الزعيم»

معتز الشامي (دبي)



قاد لابا كودجو هجوم العين إلى هز شباك شباب الأهلي بـ «ثلاثية»، في قمة «الجولة الثامنة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، أحرز منها هدفين، وتعد النتيجة الكبيرة بمثابة «رسالة تحذير»، وأيضاً عودة «البنفسج» بقوة مع المدرب الجديد الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

ويروي «القناص لابا» «قصة مختلفة»، بعدما أصبح على مسافة هدفين فقط من صناعة «الأسطورة» الخاصة به في مشواره مع العين، حيث استطاع أن يرفع رصيده في الدوري مع «الزعيم» بهدفيه في شباك «الفرسان»، إلى 94 هدفاً، بهدف أقل عن الغاني أسامواه جيان، الذي صنع أسطورته الخاصة هدافاً تاريخياً لأجانب «البنفسج».

وينتظر كودجو باقي مباريات الموسم للمزيد من فرص التسجيل أو صناعة الفرص، ما بات يرشحه ليس فقط لصناعة أسطورة أكثر الأجانب تسجيلاً في تاريخ «الزعيم»، ولكنه ربما يهدد رقم أحمد عبد الله الهداف التاريخي على مر العصور بقميص «البنفسج» برصيد 117 هدفاً.

أرقام لابا لم تتوقف عند ذلك، ولكنه استطاع أن يسجل «الثنائية 20» في مسيرته، والتي سجلها في 15 شباك فريق بـ «دورينا»، منذ انتقاله إلى العين عام 2019 حتى الآن، منها شباب الأهلي بمرتين، وإجمالاً شارك لابا في 97 مباراة بالدوري بقميص العين، سجل 94 هدفاً، وصنع 20 هدفاً، بإجمالي 114 مساهمة بالأهداف.

ويتوقع عشاق «الزعيم» أن يتجاوز «الهداف الاستثنائي» للفريق هذا الموسم حاجز 25 هدفاً، وربما يلامس 30 هدفاً، كما يتوقع له أصحاب الرأي الفني، حيث سجل الموسم الماضي 28 هدفاً، والموسم قبل الماضي 26 هدفاً.

ومن جانبه، أشاد الأرجنتيني كريسبو مدرب العين، بقدرات لابا، والدور الكبير الذي يقوم به مع زملائه اللاعبين، مشيراً إلى أنه يملك شخصية رائعة داخل الملعب وخارجه، وهذا ما يجعله لاعباً استثنائياً في كل شيء وعنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق بشكل مستمر.

وأوضح المدرب الجديد، أن لابا يعد هدافاً من طراز فريد، ويجيد التسجيل من أنصاف الفرص، وهو سعيد بوجوده في فريق يتولى تدريبه، كما توقع كريسبو أن يواصل لابا التألق خلال امتداد الموسم، باستمرار الروح القتالية العالية للفريق، ورغبة الفوز لدى الجميع.