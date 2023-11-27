أبوظبي.. مُلتقى النجوم والمشاهير



عمرو عبيد (القاهرة)



اهتمت الكثير من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بالأجواء الاحتفالية التي شهدها سباق حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وزيّنها حضور كبار النجوم والمشاهير، من مجالي الرياضة والفن، وهو الأمر الذي بات مُعتاداً في الإمارات، قِبلة ومُلتقى النجوم في شتى المجالات، وتحدثت الكثير من الصحف والمواقع الإيطالية، وكذلك الفرنسية، عن حضور النجم بول بوجبا السباق الختامي لبطولة العالم في أبوظبي، وألمح بعضها إلى أن مباراة «قمة الكالشيو» بين يوفنتوس وإنتر ميلان لم تجذب اهتمام النجم الفرنسي، الذي قرر «باختياره الشخصي» حسب تعبيرها التواجد لمشاهدة الجولة الأخيرة في سباقات «الفورمولا-1» في الإمارات، وقالت إنه ظهر في حلبة مرسى ياس مع صديقه وزميله السابق ومواطنه، باتريس إيفرا، في ظل أجواء باهرة.

كما نشرت صحيفة «آس» الإسبانية تقريراً بعنوان «جائزة أبوظبي الكُبرى.. مليئة بالمشاهير»، وقالت إن نجوم كرة القدم العالميين وأشهر الممثلين وأفضل عارضات الأزياء تواجدوا في الإمارات لحضور «السباق الأخير» هذا الموسم، وأشارت إلى أن العديد من الوجوه المعروفة حضرت إلى الإمارات للاستمتاع بسباق أبوظبي، ونشرت الكثير من الصور الخاصة بهم داخل حلبة مرسى ياس، بينهم سيدة الأعمال وعارضة الأزياء والممثلة البريطانية، ناعومي كامبل، التي حرصت على مصافحة مواطنها «الأسطوري» لويس هاميلتون، مثلما كان الحال مع المطرب والممثل الأميركي ويليام جيمس آدامز، وممثل أفلام الحركة الشهير، جيسون ستاثام، الذي حرص على التقاط الصور مع فريق «ريد بُل» الذي يبدو أنه مُشجع له، كما خطف «الظاهرة» البرازيلي، رونالدو، الأضواء بحضوره البارز وصوره المختلفة مع بعض فرق السباق.



وحظيت لاعبة التنس العالمية السابقة، الروسية ماريا شارابوفا، بكثير من الاهتمام والتقدير من الحضور، وكذلك تومي فيوري لاعب الملاكمة العالمي، كما كتبت بعض الصحف البريطانية أن سباق أبوظبي لم يتوقف طوال السنوات الماضية عن جذب اهتمام الكثير من النجوم والمشاهير في مختلف المجالات، حيث كتبت عن تواجد الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث أيضاً، وقالت إن السائقين يحصلون على الاهتمام داخل الحلبة وأثناء السباق، لكن الأجواء الاحتفالية وحضور هؤلاء النجوم يخطف جميع الأنظار داخل وخارج الحلبة.

واهتمت صحيفة «ديلي ميل» بالنجم البلجيكي، كيفن دي بروين، الذي ظهر في سباق أبوظبي بطريقة مرحة بعد لقطات مصورة له خلال «الرقص» مع نويل روبنسون أحد مشاهير تطبيق «تيك توك»، وأعرب عن تفاؤله بالعودة قريباً إلى صفوف مانشستر سيتي، حيث ألمح إلى إمكانية الظهور داخل الملاعب بعد مطلع العام المقبل 2024، بينما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الرياضية العالمية صور النجم الجزائري، رياض محرز، خلال حضوره السباق والتقاطه الصور مع «الظاهرة» رونالدو والممثل ستاثام، وهو ما أثار الكثير من الجدل وسط جماهير الأهلي السعودي، خاصة في ظل تراجع نتائج «الراقي» مؤخراً في الدوري.