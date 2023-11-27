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الرياضة

«مسابقات الآسيوي» تبحث نظام تصفيات «مونديال 2026»

«مسابقات الآسيوي» تبحث نظام تصفيات «مونديال 2026»
27 نوفمبر 2023 16:32

 
دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من الشؤون الاستراتيجية، والهادفة إلى تعزيز بطولات الاتحاد الآسيوي، ومستقبل كأس التضامن الآسيوي، والتي شهدت إلغاء «نسخة 2020»، بسبب جائحة «كوفيد-19»، وبحث النسخة المقبلة التي كانت مقررة عام 2024.
وأخذت اللجنة بعين الاعتبار النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، والذي أصبح يمنح الفرصة لمزيد من الاتحادات الوطنية الأقل تصنيفاً لخوض مباريات عالية المستوى لفترة أطول من الوقت.
واتفق أعضاء اللجنة على أن النظام الجديد للتصفيات يتوافق مع الأهداف الرئيسية لكأس التضامن الآسيوي، وبالتالي وافقوا على إزالة كأس التضامن الآسيوي من مسابقات الاتحاد القاري بمفعول فوري.
وفي ذات الوقت، وافقت اللجنة على منح المصادقة لنادي بروناي دي بي إم إم من أجل المشاركة في الدوري السنغافوري موسم 2024-2025 وكأس سنغافورة، مع إحالة الأمر إلى الاتحاد الدولي من أجل الموافقة النهائية.
ويعقد أعضاء اللجنة اجتماعاً مع مجموعة عمل احتراف كرة القدم في الاتحاد الآسيوي، حيث ستكون الإصلاحات الاستراتيجية لمسابقات الاتحاد القاري على رأس بنود الاجتماع، كما يتم إعلان التطورات حول عملية تقديم طلبات استضافة المرحلة النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ترأس اجتماع اللجنة الفيتنامي الدكتور تران كوك توان، وبحضور داتو ويندسور جون الأمين العام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم عضو اللجنة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس العالم
كأس آسيا
محمد بن هزام
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