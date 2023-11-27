نورة السويدي: سباق زايد الخيري «منظومة إماراتية» لتعزيز القيم الإنسانية



أبوظبي (وام)



أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، أن سباق زايد الخيري منظومة إماراتية لتعزيز القيم الإنسانية المستلهمة من قيادتها الرشيدة، ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضحت أن مشاركة أكثر من 7 آلاف عداء وعداءة في سباق زايد الخيري بأبوظبي، من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، يمثل رسالة حب ووفاء لإرث زايد الملهم بفكره ونهجه ومبادراته الإنسانية العالمية التي كان لها أثر كبير وملموس في تأكيد الدور الإنساني العالمي للإمارات.

وتوجهت نورة السويدي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته للسباق، وتحفيز فئات المجتمع على المشاركة الكبيرة، لإثراء الواقع الإنساني وتوحيد الجهود المجتمعية للتفاعل مع مبادرات الإمارات الريادية.

وقالت: «لطالما حرصت الإمارات على تقديم النماذج الملهمة للعالم في شتى المجالات، ومن خلال الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في إقامة السباق سنوياً، قدمنا للعالم حدثاً رياضياً يؤكد أهدافه الإنسانية النبيلة بتخصيص ريع هذه السباقات لمكافحة الأمراض، ونشر الأبحاث العلمية التي تستهدف مساعدة المرضى في جميع أنحاء العالم، وفخورة بتواجدي في هذا المهرجان العالمي، ومتابعة فعاليات السباق، والمشاركة في تتويج الفائزين، والإمارات تواصل ريادتها في تبني المبادرات الخيرية الداعمة لكل ما من شأنه المساعدة والعون في مختلف دول العالم، بنهجها وعطائها في العمل الإنساني، ودعم مسيرة الخير والسلام والنماء للشعوب كافة».

وأشادت بالمشاركة الكبيرة للمرأة الإماراتية في السباق، عرفاناً وتقديراً للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان لرؤيته الداعمة للمرأة تأسيس أولى دعائم نظام تمكينها في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، بإصدار القوانين والتشريعات، وتأسيس الكيانات الناشطة والفاعلة، التي تخدمها وتساندها وتبني قدراتها، وتمكنها من دورها الحيوي والمؤثر في مسيرة البناء والتنمية والازدهار.