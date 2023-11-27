شرطة دبي تختتم فعاليات مبادرة القافلة الرياضية الخاصة بتحدي اللياقة



دبي (الاتحاد)



اختتمت مبادرة القافلة الرياضية الخاصة بتحدي دبي للياقة 30x30 فعالياتها، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس الرياضيين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وسلطة مدينة دبي الطبية ودائرة الاقتصاد والسياحة ونادي دبي للرياضات البحرية، في منطقة الجداف، بحضور العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين، وممثلي الاتحادات والأكاديميات الرياضية.

وقال العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، إن تنظيم مبادرة القافلة الرياضية يأتي ضمن مشاركة شرطة دبي في فعاليات تحدي دبي للياقة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأكد العميد الدكتور أحمد المنصوري أن شرطة دبي كانت ولا زالت داعمة للرياضة والرياضيين، وتولي اهتماماً كبيراً بتطوير هذا الجانب سواء لموظفيها أو للمجتمع، وخصصت وحدات تنظيمية معنية بدعم الرياضة، إيماناً منها بدور الرياضة وأهميتها للفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة القافلة الرياضية تعد أداة مهمة لدعم الدراسات العلمية في مجال استشراف مستقبل الرياضة في الدولة، وثمن التعاون الكبير الذي يقوم به مختلف الشركاء في دعم جهود مثل هذه المبادرات التي بُنيت على فكرة الاستدامة البحثية، للخروج بين الحين والآخر بنتائج مثمرة تدعم الرياضة بشكل مستمر.

ومن جانبها قالت الدكتورة مريم المطروشي، إن مبادرة القافلة الرياضية تأتي في محطتها الخامسة بعد انطلاقتها المتميزة من حي الشندغة التاريخي وصولاً إلى منطقة الجداف، وأوضحت إن القافلة الرياضية هي دراسة علمية بحثية للمستقبل الرياضي في الإمارات، فلا يوجد إلى الآن دراسات رياضية على أرض الواقع في الدول تستشرف المستقبل الرياضي، حيث تطرح الدراسة تساؤلات عديدة منها، إلى أين سوف نصل خلال الخمس أو العشر سنوات من الآن، وما هي أنواع الرياضة المستقبلية التي يجب علينا أن نستثمر فيها، وما هي الأنواع المرتبطة بأوقات محددة من السنة.

وأضافت الدكتورة المطروشي، نتطلع من خلال هذه المبادرة التي بُنيت على فكرة الاستدامة البحثية، إلى الخروج بنتائج مثمرة تدعم الرياضة بشكل مستمر، ولضمان استمرار النشاط الرياضي، وستسهم الدراسة في تحديث المعلومات والمعرفة لدى المجتمع الرياضي بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، في كافة الجوانب المتعلقة بالرياضات وأنواعها.

وقالت: القافلة الرياضية في هذه المرحلة تأتي ضمن حرص القيادة العامة لشرطة دبي للمشاركة السنوية في تحدي دبي للياقة 30x30 الهادفة إلى تحفيز الجميع على الالتزام بممارسات يومية تركز على اللياقة البدنية واعتماد نمط حياة صحي ونشيط لكافة أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن مبادرة فعاليات القافلة الرياضية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام تضمنت سباق قوارب التجديف، وبطولة الموانع وتخطي الحواجز 100 متر، وبطولة ادما للفنون القتالية، وغيرها من الفعاليات الأخرى.