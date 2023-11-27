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الرياضة

«ثنائية ذهبية» لخيول الجواهر والنعيمي في بطولة المرابط الخاصة

«ثنائية ذهبية» لخيول الجواهر والنعيمي في بطولة المرابط الخاصة
27 نوفمبر 2023 18:07


أبوظبي (وام)

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فازت خيول خليفة النعيمي، و«مربط الجواهر» بثنائية ذهبية في ختام فعاليات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية المخصصة للمرابط الخاصة، وحققت خيول «مربط الفلاح» والدكتور غانم الهاجري لقباً ذهبياً لكل منهما، في حفل الختام.
ونظمت جمعية الإمارات للخيول العربية، البطولة التي أقيمت على مدى 3 أيام بالصالة الكبرى، لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، بمشاركة 430 خيلاً من مختلف المرابط بالدولة. وافتتحت الفعاليات «ام زد رفيقه» لخليفة عبد الله النعيمي، التي تصدرت فئة المهرات عمر 2و3 سنوات، وأحرزت اللقب، وحصدت الفضية «الافاه ام سي ايه» لجاسم عيد محمد، والبرونزية «محبوبة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.
وظفر «جيه اس تروي» لمربط الجواهر، باللقب الذهبي للأمهار عمر 2و3 سنوات، وحقق الفضية «ظافر الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، والبرونزية «فايز الباهية» لمطر محمد سالم الكتبي. وفازت «ثريا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، بذهبية الأفراس، وحصدت الفضية «ضيء السكب» لمنصور سعيد المزروعي، والبرونزية «دي غنيمة» لجواهر عبد الرحمن البيضائي.
وتصدرت «شمسة الجواهر» لمربط الجواهر فئة المهرات عمر سنة وحصدت اللقب الذهبي، وحققت «ايه اتش ميلاف» لعلي سالم الهاملي، الفضية، و«اتش ايه القمرا» لحمد محمد راشد الحبسي، البرونزية. وتوج «ام زد اديب» لخليفة عبد الله النعيمي، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحقق «مذهل الهواجر» للدكتور غانم الهجري، الفضية، والمهر «داحم الجواهر» لمربط الجواهر، البرونزية.
واختتم البطولات الفحل «دي جبران» لمربط الفلاح، وتوج باللقب الذهبي للفحول، وحقق الفضية «جيه اس اوسكار» لعبد الله عبد الرحمن البيضائي، والبرونزية «فخر البطين» لأحمد راشد المهيري. وشهدت فعاليات اليوم الختامي تكريم العارض الإماراتي محمد بخيت سالمين الحفيتي، من قبل محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور عيضة المنهالي مدير الفعاليات والأنشطة بالجمعية.

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