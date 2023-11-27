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الرياضة

«المواي تاي» يختتم مشاركته في القافلة الرياضية

«المواي تاي» يختتم مشاركته في القافلة الرياضية
27 نوفمبر 2023 18:11

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج مشاركته في فعاليات القافلة الرياضية التي أقيمت على مدار 3 أيام تحت مظلة دبي للياقة البدنية30 30X في ممشى مدينة دبي الطبية بتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية.
وشهد ختام الفعاليات تكريم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج من قبل العميد الدكتور أحمد المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة في شرطة دبي، والدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، وتسلمه فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد الإمارات.
كما شهدت الحلبة التي أقامها الاتحاد ضمن الفعاليات إقبالاً مجتمعياً كبيراً من الكبار والصغار وسط تفاعل مميز من قبل الأندية والراغبين بالانخراط في صفوف اللعبة، كما تعرف الزوار على خطط اتحاد اللعبة والبرامج التي يقدمها والنشاطات التي تقام على مدار الموسم، في إطار سعي الاتحاد لاستدامة خطط نشر ثقافة اللعبة ودعم التواجد في كافة الفعاليات والعمل على توسيع قاعدة الممارسين للعبة. 
وكان افتتاح الفعاليات قد شهد حضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وتابع جانباً من تدريبات منتخب المواي تاي، واطلع على نطاق عمل الاتحاد وأجندة مسابقاته داخل الدولة ومشاركاته في المحافل القارية والدولية.

الإمارات
المواي تاي
شرطة دبي
مدينة دبي الطبية
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