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الرياضة

8 ميداليات لمنتخبنا في «دولية دبي للقفز بالمظلات»

8 ميداليات لمنتخبنا في «دولية دبي للقفز بالمظلات»
27 نوفمبر 2023 18:12

 
رضا سليم (دبي) 

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حقق منتخبنا الوطني 8 ميداليات في ختام بطولة دبي الدولية السابعة للقفز بالمظلات التي نظمها اتحاد الرياضات الجوية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمنطقة الجميرا بدبي، بمشاركة 168 قافز وقافزة يمثلون 40 فريقاً من 27 دولة. 
جاء حصاد منتخبنا برصيد 3 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات، وحقق الذهب عبد الرحمن البلوشي في مسابقة دقة الهدف للفردي وعبدالباري قبيسي في مسابقة التزحلق على الماء للفردي، كما حقق عبدالباري أيضاً الميدالية الفضية للمسافة في مسابقة التزحلق على الماء، فيما أحرز محمد عبيد السويدي الميدالية البرونزية في مسابقة دقة الهدف للفردي. 
وفاز منتخبنا بالميدالية الذهبية للتزحلق على الماء، وضم عبدالباري قبيسي وشين شعفار وميهال كورنيللا، كما حقق نفس الفريق الميدالية البرونزية في «مسابقة الفري ستايل»، وحصلت ميهال كورنيللا على الميدالية البرونزية بعد أن حلت ثالثة في الترتيب العام في مسابقة التزحلق على الماء، فيما فاز منتخبنا «أ» بالميدالية البرونزية في مسابقة «دقة الهدف» للفرق، وضم عبدالرحمن البلوشي ومحمد عبيد السويدي وأحمد راشد المري ويوسف حيدر وأسد البردان، وحل منتخبنا «ب» في المركز السادس برصيد 72 سم.
أما عن بقية النتائج، ففاز منتخب إيطاليا بذهبية الفرق في مسابقة دقة الهدف للرجال برصيد 32 سم، ثم التشيك وصيفاً برصيد 38 سم، وكانت البرونزية من نصيب منتخبنا برصيد 48 سم، ونال المنتخب الفرنسي ذهبية السيدات، وحصل المنتخب النمساوي على الفضية.
وفازت فرنسا بذهبية دقة الهدف للفرق، والنمسا الميدالية الفضية وفي فردي السيدات لمسابقة دقة الهدف للفردي، حصلت الفرنسية أوليفر على الميدالية الذهبية برصيد 8 سم، ثم الفضية لمواطنتها سيلفيا برصيد 11 سم، ونالت الإيطالية الميدالية البرونزية برصيد 26 سم، وعلى صعيد الناشئين فاز النمساوي ميشيل أوربان بذهبية دقة الهدف، ونال السويسري لوكاس الميدالية الفضية، وحصل الألماني نيلز كامر على البرونزية. 

 

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القفز بالمظلات
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