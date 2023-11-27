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الرياضة

اتحاد الرماية يعلن قائمة منتخبنا للشوزن

اتحاد الرماية يعلن قائمة منتخبنا للشوزن
27 نوفمبر 2023 18:14

 
رضا سليم (دبي) 

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أعلن اتحاد الرماية، تشكيل منتخبنا الوطني لرماية الشوزن، الذي يضم بطي مجرن الكندي وسيف الشامسي، وحمد الكندي المنضم إلى برنامج النخبة التابع للهيئة العامة للرياضة، وكان اتحاد الرماية قد أجرى عدة تقييمات للرماة خلال الفترة الماضية بميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف لاختيار الأفضل لتمثيل المنتخب في البطولات المقبلة، ويشارك المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يناير المقبل، والتصفيات المؤهلة للأولمبياد التي ينظمها الاتحاد الدولي للرماية في الدوحة أبريل المقبل. 
وكانت اللجنة الفنية قد عممت على الأندية والرماة مواعيد وتفاصيل التقييم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الرماة، وظهر الرامي الواعد بطي أحمد بن مجرن بمستوى متميز في اختبارات التقييم، والذي سيحظى باهتمام الاتحاد ضمن الاستراتيجية العامة لرعاية الشباب والجيل للعبة. 
وأكد حسن الشحي نائب رئيس اتحاد الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية أن الاختبارات جاءت استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد ورغبة الرماة ومنحهم الفرصة الكافية قبل بداية الموسم للإعداد والتجهيز للموسم المقبل الحافل بالأحداث والمشاركات. 

الإمارات
الرماية
اتحاد الرماية
الهيئة العامة للرياضة
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