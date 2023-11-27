احتفالية فنية تنتظر «السوبر المصري لليد» بالفجيرة



الفجيرة (الاتحاد)



تستعد مدينة الفجيرة لاستقبال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي ستقام في الإمارات للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، 9 ديسمبر المقبل على صالة مجمع زايد الرياضي، وتأتي تلك الخطوة المصرية بعد النجاح الكبير الذي يشهده السوبر الكروي المصري، والذي أقيم في الإمارات عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتزين الفجيرة ابتهاجاً بهذا الحدث الذي يتواكب مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52، لذلك ستقام العديد من الاحتفالات الفنية الفلكلورية، خارج الصالة التي ستستضيف المباراة، ورفع أعلام الدولتين على صالة مجمع زايد الرياضي والمنطقة المحيطة به.

ويترأس نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، اللجنة المنظمة للحدث بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وكوادر ذات خبرة وكفاءة من حكومة الفجيرة، تتولي الإعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يتمتع بشعبية كبيرة تتناسب مع مكانة الناديين الكبيرين.

وقال نبيل عاشور إن الترتيبات تجري على قدم وساق بين الاتحادين الإماراتي والمصري لاستضافة مباراة السوبر المصري والتي تؤكد عمق العلاقات الإماراتية المصرية في كافة المجالات.

وتم توجيه الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضي المصري، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك وعدد من القيادات الرياضية المصرية، لحضور المباراة وتقرر وصولهم يوم 7 ديسمبر المقبل.

ويصل فريقا الزمالك والأهلي إلى البلاد يوم 7 ديسمبر المقبل، وتم وضع برنامج لتدريبهما في الأيام التي تسبق المباراة، وتوفير كل الإمكانات التي من شأنها المساهمة في إنجاح تلك المباراة، والتي سيتم نقلها على الهواء مباشرة في قناتي أبوظبي الرياضية، والفجيرة التي تحتفل بانطلاق حلتها الجديد، ويخوض الأهلي اللقاء بعد أن نجح في التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة اليد وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، فيما فاز الزمالك بلقب كأس السوبر المحلي وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.