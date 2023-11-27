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الرياضة

«الملك» يخسر أمام السد ويتراجع إلى «وصافة الأبطال»

«الملك» يخسر أمام السد ويتراجع إلى «وصافة الأبطال»
27 نوفمبر 2023 20:35

 
علي معالي (الشارقة)

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خسر الشارقة أمام السد القطري بهدفين، ضمن الجولة الخامسة في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وأقيمت المباراة في «الإمارة الباسمة»، وسجل الهدفين جونزالو بلاتا وبغداد بونجاح في الدقيقتين 9 و60، ليصل السد إلى «7 نقاط»، في المركز الثالث، وتجمد رصيد الشارقة عند «8 نقاط»، ليتراجع إلى المركز الثاني «الوصيف»، بعد فوز ناساف الأوزبكي الذي قفز إلى القمة على الفيصلي الأردني 3-1، رافعاً رصيده إلى «10 نقاط»، ويملك الفيصلي الذي يودع البطولة «3 نقاط»، حضر المباراة جمهور قليل وصل إلى 1520 متفرجاً.
وبنتائج اليوم، تصبح الجولة السادسة والأخيرة «ملتهبة»، حيث يحل الشارقة ضيفاً على الفيصلي، ويستضيف السد فريق ناساف.
بدأت المباراة سريعة بين الفريقين، وشهدت تشكيلة الشارقة عدداً من التغييرات لظروف الإصابات، وظهر السد أكثر تركيزاً في الملعب، ونجح الإكوادوري جونزالو بلاتا في استغلال تمريرة أكرم عفيف في الدقيقة التاسعة، ليضع بصمته في شباك الشارقة الذي غاب عنه الحارس الأساسي عادل الحوسني، ولعب درويش محمد بدلاً منه، وكاد بيدرو ميجيل مدافع السد أن يهز شباك فريقه بـ «نيران صديقة» لولا براعة الحارس مشعل برشم الذي أبعد الكرة الرأسية التي كانت في طريقها إلى الشباك.
ونجح دفاع السد في إيقاف خطورة «الملك»، الذي ظهر مهاجموه بعيداً عن مستواهم المعروف، خاصة ماريجا، وكايو لوكاس، ولوان بيريرا، وفي المقابل فإن الهجمات المرتدة للسد اتسمت بالخطورة، وكاد حسن الهيدوس أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38.
ضغط الشارقة في الشوط الثاني، وأتيحت له أكثر من ضربة حرة مباشرة أمام المنطقة، لم ينجح في استغلالها، وفي الدقيقة 60 أحرز بغداد بونجاح الهدف الثاني للسد برأسية قوية، ليحسم المباراة تماماً لمصلحة السد الذي عاد إلى سباق المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني، خاصة أن أمامه مباراة «مصيرية» بملعبه أمام ناساف يوم 4 ديسمبر المقبل. 

دوري أبطال آسيا
الشارقة
السد القطري
ناساف
الفيصلي الأردني
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