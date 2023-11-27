منتخب الدراجات وصيف «عربية المضمار»

دبي (الاتحاد)

عادت إلى البلاد، بعثة منتخبنا الوطني الدراجات بعد المشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة للمضمار التي أقيمت في استاد القاهرة وحققت البعثة 34 ميدالية، وكان في استقبالها بالورود منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، وجاء منتخبنا في المركز الثاني بعد مصر صاحبة الاستضافة، فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثالث والجزائر رابعاً في رصيد الميداليات الذهبية، ليحافظ منتخبنا على الترتيب العام للبطولة، الذي أحرزه في النسخة الماضية، إضافة إلى تصدر منتخب الرجال لمنافسات فئة الكبار بعد حصد 7 ميداليات ذهبية.