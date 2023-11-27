«عربية السيدات» ترسم خريطة أعمال «النسخة السابعة»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات اجتماعها الأول برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة، استعرضت خلاله أبرز المستجدات الخاصة بالنسخة السابعة التي تقام فعالياتها العام المقبل من 2 إلى 12 فبراير، إلى جانب مناقشة التقارير الخاصة بالدورة.

وتناول الاجتماع مستجدات الدورة القادمة على المستوى التنظيمي والتنسيقي واللوجستي، حيث حددت اللجنة العليا المهام المنوطة باللجان، واستعرضت أعداد النوادي المشاركة حتى تاريخ انعقاد الاجتماع، كما كشفت اللجنة العليا عن قائمة المنشآت الرياضية المستضيفة للمنافسات والألعاب، وجدول مرافق الضيافة.

وأعلنت اللجنة استمرارها في استقبال طلبات التسجيل من مختلف الأندية العربية في الألعاب الثماني التي اعتمدتها، وهي: الكرة الطائرة، كرة الطاولة، كرة السلة، الرماية، القوس والسهم، والمبارزة، ألعاب القوى، والكاراتيه، حيث يفتح باب التسجيل أمام الأندية والفرق من كافة الدول العربية للمشاركة في الألعاب والمنافسات.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة السابعة، من الدورة، أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تجسد على أرض الواقع توجهات الشارقة تجاه دعم مسيرة تميز المرأة في مختلف القطاعات، وتعبر عن ثقافتها في تعزيز قيم المنافسة البناءة للنهوض بطاقة كل فرد في المجتمع وليس السيدات فقط.

وشهدت الدورة السابقة مشاركة 1050 بين لاعبات وأعضاء الجهاز الإداري، ممثلين عن 78 نادياً من 18 دولة عربية، كما استضافت الدورة 131 حكماً للمنافسات، وحظيت بتغطية إعلامية محلية وعربية واسعة من 519 جهة إعلامية، ما أسهم في تحقيقها نسبة رضا عن الإعلام بلغت 95 بالمئة.