الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تورك» وصيفاً لسباق دوري الدراجات الهوائية

«تورك» وصيفاً لسباق دوري الدراجات الهوائية
28 نوفمبر 2023 00:47

خورفكان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عجمان ينهي «الجولات العجاف»
الفوز خارج القواعد «سوبر هاتريك» في «الثامنة»

فاز سعيد مروان دراج فريق تورك بوصافه الفئة المجتمعية بسباق خورفكان للدراجات فردي عام لمسافة 80 كم، الذي شهد مشاركة أكثر من 100 دراج في خورفكان بتنظيم من اتحاد الدراجات الهوائية. وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد الوصافه، وقال إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق. يذكر أن فريق تورك فريق هواه مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة.

الدراجات الهوائية
اتحاد الدراجات الهوائية
خورفكان
آخر الأخبار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
اليوم 10:37
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
الرياضة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
اليوم 09:49
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
علوم الدار
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
اليوم 09:39
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
الرياضة
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
اليوم 09:38
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
اليوم 09:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©