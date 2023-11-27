«تورك» وصيفاً لسباق دوري الدراجات الهوائية

خورفكان (الاتحاد)

فاز سعيد مروان دراج فريق تورك بوصافه الفئة المجتمعية بسباق خورفكان للدراجات فردي عام لمسافة 80 كم، الذي شهد مشاركة أكثر من 100 دراج في خورفكان بتنظيم من اتحاد الدراجات الهوائية. وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد الوصافه، وقال إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق. يذكر أن فريق تورك فريق هواه مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة.