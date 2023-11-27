قمة «الفرسان» و«الزعيم» في واجهة «دوري الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر مواجهة شباب الأهلي أمام ضيفه العين، واجهة مباريات الأسبوع الرابع لدوري الطائرة، الذي يشهد اليوم إقامة أربع مواجهات تجمع إلى جانب قمة «الفرسان» و«الزعيم»، بني ياس والجزيرة، حتا والوصل، وعجمان والنصر.

ويتسلح «الفرسان» متصدر ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بأفضلية عدم الخسارة في الجولات الثلاث الماضية حينما يستقبل على ملعبه بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بالممزر، ضيفه «الزعيم» صاحب المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 5 نقاط، بعدما احتفل بفوزه الأول في الموسم على حساب بني ياس «حامل اللقب» 3-1.

وتحتضن صالة نادي بني ياس بالعاصمة أبوظبي، مواجهة «الديربي» المثير التي تجمع «السماوي» المتراجع إلى المركز السادس برصيد 3 نقاط، أمام ضيفه «فخر أبوظبي» الصاعد إلى مقعد الوصافة برصيد 7 نقاط، بفوزه في الجولة الماضية أمام عجمان 3-1.