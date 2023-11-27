الهاملي: ننتظر تأهل 10 لاعبين إلى «بارالمبية باريس»

دبي (وام)

أكد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، أن اللجنة تأمل تأهل 10 لاعبين ولاعبات على الأقل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة «باريس 2024»، خاصة بعد النتائج الإيجابية والإنجازات التي تحققت في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الأخيرة بالصين.

وضمن 7 لاعبين ولاعبات حتى الآن مشاركتهم في «باريس 2024» بتحقيق أرقام التأهل المطلوبة، في ألعاب القوى والرماية والدراجات، وهم عبدالله سلطان العرياني، وسيف النعيمي، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري، وعبيد الدهماني في الرماية، ومحمد القايد في ألعاب القوى، إضافة لمقعد محجوز للدراجات. وأوضح الهاملي، أن الإنجازات التي تحققت في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة بهانجتشو تحفز على مواصلة المسيرة، والمضي قدماً نحو دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». وقال إن تحقيق 11 ميدالية في هانجتشو إنجاز كبير، خاصة أن الإمارات نجحت في أن تكون الدولة العربية الأولى في الترتيب بالدورة الآسيوية.