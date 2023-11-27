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الرياضة

الملتقى العالمي للخيول العربية في ضيافة أبوظبي

السباق التحضيري شهد مشاركة كبيرة (الاتحاد)
28 نوفمبر 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ينطلق في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، بقاعة فندق دوسيت ثاني في أبوظبي، الافتتاح الرسمي للملتقى العالمي الثالث عشر لسباقات الخيول العربية، يليه في الساعة الثانية عشرة المؤتمر الصحفي، يليه في الساعة الثانية والنصف مساء، مراسم القرعة الرسمية للخيول المشاركة في سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي سيقام الأحد المقبل، في مضمار نادي أبوظبي للفروسية، في الذكرى الـ 52 لعيد الاتحاد.
ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة التاسعة لمسافة 2200 متر (16) خيلاً وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد.
وتنطلق أولى جلسات الملتقى العالمي يوم الأربعاء، وتناقش الجلسة الأولى للملتقى «توليد الخيول العربية»، بمشاركة نخبة من الملاك والمربين والمهتمين بصناعة الخيول العربية في العاشرة صباحاً، وتتناول الجلسة الثانية بداية من الواحدة و45 دقيقة ندوة «مستقبل رياضة الخيول العربية»، بمشاركة مجموعة من الخبراء، وسيكون محور الجلسة الثالثة التي تنعقد في الساعة الثالثة والنصف، الإعلام والعلاقات العامة.

الملتقى العالمي للخيول العربية
أبوظبي
الإمارات
الملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية
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