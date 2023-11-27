ماكس يُنهي موسمه بـ«أناقة» في أبوظبي

عمرو عبيد (القاهرة)

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن الهولندي، ماكس فيرستابن، أنهى موسمه الرائع بـ «أناقة» بعد فوزه بسباق جائزة أبوظبي الكُبرى، وإن وقوفه مُنتصراً على منصة التتويج الإماراتية في ختام الموسم العالمي لسباقات «الفورمولا -1»، كشف عن حجم الإنجاز «الهائل» الذي حصده ماكس هذا الموسم، وإن ابتساماته التي كان يوزعها في حلبة مرسى ياس كشفت عن شعوره بإدراكه أنه في أفضل حالاته، والتي قد لا تتكرر بمثل هذه التفاصيل وهذا التألق أبداً، حسب رأي الصحيفة، وأكملت أن فوزه على حلبة مرسى ياس كان مؤشراً على «السلطة المُطلقة» التي سيطر بها على هذا الموسم، وأن سباق أبوظبي كان المحطة الختامية التي أكدت هيمنته على بطولة العالم، وأشارت إلى أن سباق الجائزة الإماراتية كان أشبه بـ «موكب تكريم»، لكنه كان مفعماً بالحيوية والصراع، في حلبة مسطحة ولطيفة، منحت بطولة العالم «مسك الختام» لبطل تاريخي، حطم الكثير من الأرقام القياسية بطريقة مُذهلة.

وبعد «الفوز المُريح» في السباق الإماراتي حسب تعبيرها، نقلت صحيفة «تليجراف» تصريحات «الأسطوري» لويس هاميلتون التي قال فيها إن فريقه، مرسيدس، سيواجه في العام المقبل تحديات بحجم «جبل إيفرست» لمحاولة التغلب على «ريد بُل»، بعد هذا التفوق «الكاسح» في الموسم لغريمه فيرستابن، الذي كلّله في حلبة مرسى ياس، ووصف هاميلتون شعوره بأنه ليس جيداً بعد عطلة نهاية أسبوع سيئة، أكملت الصورة المُحبطة لموسمه، في حين أشارت الصحيفة إلى الفوز الـ 19 للهولندي ماكس في الإمارات، ليحصد النجاح الباهر هذا الموسم بأرقام تاريخية، وهو ما دفع صحيفة «مترو» للقول بأن فيرستابن «لا يُمكن اللحاق به»، وهو ما أكدته «لو فيجارو» الفرنسية بقولها إن الموسم لم يكن مشوقاً لأن ماكس لم يجد أي صعوبة في التتويج به.

وبالطبع احتفلت الصحف الهولندية بنجمها اللامع، فيرستابن، حيث كتبت «دي تليجراف» عن النصر الـ 19 لماكس الذي حققه في سباق أبوظبي، ليضع «التاج» فوق رأسه في موسم «ذهبي» بكل المقاييس، وتصدّر فيرستابن الموقع الإلكتروني للصحيفة، حيث وصفته بأنه يسير على الخُطى «الأسطورية» لكلٍ من مايكل شوماخر ولويس هاميلتون، بفضل ثباته غير المسبق، بينما أشارت إلى أن سباق أبوظبي كان الأخير للمدرب البريطاني برادلي سكانيز، رفيق درب ماكس خلال السنوات الأخيرة.

وقالت صحيفة «دي فولكسكرانت»، إن تاريخ «الفورمولا -1» لم يشهد موسماً بحجم تلك السيطرة التي فرضها ماكس على الجميع منذ البداية، قبل أن يُنهي العام بالجائزة الـ 19 في حلبة مرسى ياس، ليكون التتويج المثالي لموسم خيالي، وأشارت صحيفة «إن آر سي» الهولندية إلى المتابعة الحاشدة لسباق الجائزة الإماراتية في المدينة التي نشأ بها فيرستابن، إذ قالت إنه كلما فاز ماكس بالسباقات، كادت المدينة تفرغ من مواطنيها الذين احتشدوا خلف الشاشات لمتابعة نجمهم العالمي الفذ.