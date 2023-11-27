جائزة زايد الكبرى.. «منحاف» تكسب ناموس «اللقايا» و«زومان» أول الجعدان

عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى 2023، التي أقيمت مساء أمس على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي، كما شهد السباقات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن، من دول مجلس التعاون الخليجي. وكسبت «منحاف» لعبيد سلطان بالرشيد الكتبي ناموس الشوط الرئيس الأول، والخاص باللقايا الأبكار المفتوح محققة الكأس ومليون ونصف المليون درهم، بعد أن وصلت في المركز الأول، وقطعت مسافة الشوط بزمن 7:12:4 دقيقة. في الشوط الثاني كان الموعد مع «زومان» لسعيد محمد سالمين المنصوري، ليكسب بندقية اللقايا الجعدان المفتوح، قاطعاً مسافة الشوط بتوقيت 7:12:5 دقيقة، وأهدت «المدينة» مالكها حميد سعيد النيادي كأس الأبكار المحليات، بعد وصولها في المركز الأول بزمن 7:17:3 دقيقة.

وفي الشوط الرابع تصدر «الماهر» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري مراحل الشوط محققاً شداد الجعدان المحليات والمركز الأول بزمن 7:16:00 دقيقة، وفي الشوط الخامس والخاص باللقايا الأبكار المحليات الإنتاج، طارت «الشامخة» لهادف الحزمي قناص العامري بالكأس والمركز الأول، بعد أن قطعت مراحل الشوط في زمن 7:15:5 دقيقة.

وفي الشوط السادس، تصدر «برق» لحمد راشد غدير الكتبي مراحل الشوط، ليصل في المركز الأول، ويكسب بندقية الجعدان المحليات الإنتاج، بعد وصوله في زمن 7:08:7 دقيقة.

وفي الشوط السابع والخاص باللقايا الأبكار المهجنات الإنتاج، فازت «عزايم» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بالمركز الأول والكأس، وأنهت مراحل الشوط في 7:15:5 دقيقة.

وفي الشوط الثامن، كسب الوسمي لحمد عبيد بالرشيد الكتبي المركز الأول، وشداد الجعدان المهجنات الإنتاج، بعد أن أنهى المسافة في 7:13:6 دقيقة، وبعد ختام المنافسات توج عبدالله مبارك المهيري الفائزين بالأشواط الثمانية.

34 شوطاً للإيذاع

يشهد اليوم الرابع من الجائزة منافسات سن الإيذاع على مدار 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية التي تشهد التنافس على 8 رموز، إذ خصص الشوط الأول للأبكار الرئيس ويحصل الفائز به على كأس، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، وبندقية ومليون درهم في الشوط الثاني الرئيس للجعدان الإيذاع، أما الشوطان الثالث والرابع فخصصا للإيذاع الأبكار والجعدان المحليات، والشوطان الخامس والسادس للأبكار والجعدان المحليات من فئة الإنتاج، بينما خصص الشوطان السابع والثامن لفئة الإنتاج المهجنات الأبكار والجعدان.



«مذيار» يحيي حفل «الصباحية»

شهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطاً في منافسات اللقايا، لمسافة 5 كلم، وكانت أبرز النتائج فوز «مذيار» لسالم العود بن حمد العود العامري، بلقب الشوط الأول المخصص للقايا الأبكار المحليات (إنتاج) بزمن قدره 7:27:4 دقائق، بينما تفوقت «بروق» لعمر راشد بن محمد الخييلي، وفازت بلقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات للإنتاج بزمن 7 7:25:0 دقائق. وكسب «مزاج»، لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات (إنتاج) بزمن قدره 7:22:5 دقائق، بينما فاز «ملفت» لأحمد حمد بن ساعد الدرعي، بلقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات (إنتاج) بزمن قدره 7:22:5 دقائق. وظفرت «ريبا» لزايد محمد قران المنصوري بقلب الشوط الخامس، وحازت «الوسيمة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري الشوط السادس، وحصد «متعود» لخليفة خميس محمد بالصوب، لقب الشوط السابع، وفاز«والم» لأحمد حمد مبارك لن رغاش الشامسي، في الشوط الثامن، واستطاعت «عناوين» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، الفوز في الشوط التاسع، وحصل«الظبي» لحمد سيف محمد بن نعيف العامري، على لقب عاشر الأشواط.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز«ندى» لسالم سعيد بن منانة الكتبي، و«الفائزة» لسالم سعيد بن منانة الكتبي، و«لحيف» لسهيل سالم بن سهيل الخييلي، و«قوس النصر» لرامس محمد بن ظبيب العامري، و«ورود» لمبارك محمد بن وريقة العامري، و«منارة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، و«جلمود» لعلي محمد بن علي خميس العمري، و«مكلف» لحمد مطر حمد بن حليس العفاري، و«لمسة» لمحمد علي بن حليس العفاري، و«حدث» لحمد سيف محمد بن نعيف العامري. في الأشواط من 21 وحتى 26 كان الفوز من نصيب، «الصيرمي» لحمدان سعيد بن حمد الدرعي، و«سياف» لصالح محمد بن سعد المري، و«جبارة» لسعيد خلف بن صغير القبيسي، و«الظبي» لسعيد بن بطي بن خلفان المنصوري، و«الذيبة» لسطان راشد بن كشيم الشامسي، و«الغزيل» لمحمد عبدالله بن سبعين المحرمي.



البرطماني: تكافؤ المستوى شعار اليوم الثالث

اعتبر سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن المنافسة في اليوم الثالث من منافسات جائزة زايد الكبرى، جاءت متكافئة، حيث كان من الصعب التكهن بمن يكسب السباق، حتى الـ 800 متر الأخيرة، وحتى بعدها تظل النتيجة غير آمنة حتى خط النهاية، مشيراً إلى أن هذه السمة تعكس تكافؤ المستوى الفني للمشاركين في هذا السباق الأقوى والأغلى على الصعيدين المعنوي والمادي.

وقال البرطماني: اليوم الثالث من منافسات جائزة زايد الكبرى في نسختها الثلاثين شهد منافسة على أشدها، حيث توزعت الرموز ما بين شعارات أبناء القبائل وظفر شعار ابن زيتون برمزين، أما بالنسبة للمشاركة والنوعيات والتوقيتات المميزة حضرت في أشواط الرموز فكان أفضل توقيت 7:08 دقيقة، وهو توقيت مثالي، وتوزع الرموز على العديد من الملاك يعكس مدى الاستعداد، وأيضاً الإقبال الكبير على المشاركة من أبناء الخليج في الحدث.

وأضاف: نتوقع اليوم في منافسات سن الإيذاع ظهور شعارات عريقة تعرف الرموز جيداً، خاصة في المسافات المتوسطة وسنشاهد أيضاً هجن تشارك للمرة الأولى.