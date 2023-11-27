«الزعيم» يتطلع إلى تأكيد الصدارة أمام باختاكور في «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

يستضيف العين فريق باختاكور الأوزبكي في الثامنة مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا، لحساب المجموعة الأولى، وهي المواجهة التي باتت بالنسبة لـ «الزعيم» بمثابة تحصيل حاصل، بعدما ضمن التأهل وصدارة مجموعته بالعلامة الكاملة من 4 مواجهات حصد خلالها 12 نقطة، ولا يزال الصراع مستمراً بين أهال وباختاكور، على «الوصافة»، على أمل التأهل ضمن أفضل 3 فرق صاحبة الترتيب الثاني في المجموعات الخمس للغرب

وكان «الزعيم» قد وافق على اللعب محلياً أمام شباب الأهلي أمس الأول، ليخوض المواجهة الآسيوية بعد 48 ساعة مع باختاكور، وذلك بهدف منح الفرصة للجهاز الفني الجديد بقيادة كريسبو للوقوف على قدرات لاعبيه والتعرف عليهم والوصول إلى التشكيلة الأنسب. ويتوقع أن تشهد المواجهة القارية اليوم، تغييرات تكتيكية، عبر الدفع بعمير أتزيلي وماتياس بالاسيوس، أو أحدهما على الأقل، مع احتمال الدفع بكاكو، حيث وضح احتياجه لبعض الوقت للتأقلم على طريقة المدرب الأرجنتيني، بينما اعتمد كريسبو على بالاسيوس وأتزيلي في مواجهة شباب الأهلي، وكانا عنصرين مؤثرين، ضمنا التفوق الفني والتكتيكي، خصوصاً في الشوط الأول، قبل أن يقرر كريسبو استبدالهما، لعدم تعرضهما لأي إصابة.

وسيكون العين مطالباً بمواصلة نغمة الانتصارات القارية، لضمان تسجيل رقم تاريخي غير مسبوق بحصد 5 انتصارات في دور المجموعات بالبطولة بشكلها الجديد منذ «نسخة 2023»، حيث لم يسبق للعين أن حقق الفوز في 5 مباريات بالمجموعات خلال 20 عاماً من المشاركات القارية.

ويحتاج «الزعيم» إلى تأكيد جدارته على الأقل من الناحية النفسية، بعدما أثبتها رقمياً وعملياً، بضمان التأهل عن مجموعته في الصدارة، وهو ما يركز عليه الجهازان الفني والإداري في المواجهة المرتقبة.