ويليان يُعيد فولهام إلى «سكة الانتصارات»

لندن (أ ف ب)



عاد فولهام إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها في مبارياته الأربع الأخيرة، وذلك بتحقيقه فوزه الأول على ولفرهامبتون منذ فبراير 2018، وجاء في الوقت القاتل 3-2، بفضل البرازيلي المخضرم ويليان، في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعدما تقدم على ضيفه مرتين عبر النيجيري أليكس إيوبي «7»، وابن الـ35 عاماً ويليان من ركلة جزاء «59»، بدا فولهام في طريقه للتفريط بفوزه الرابع للموسم والأول في الدوري منذ السابع من أكتوبر، بعدما تلقى هدفين عبر البرازيلي الآخر ماتيوس كونيا «22»، والكوري الجنوبي هي-تشان هوانج «75 من ضربة جزاء».

لكن ركلة جزاء ثالثة في اللقاء، وثانية لويليان كانت كفيلة بحسم النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض، بعدما نجح البرازيلي بتنفيذها في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، رافعاً رصيد فريقه إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف خلف ولفرهامبتون، بالذات وجاره اللندني كريستال بالاس.