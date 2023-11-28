بلباو يهدي قمة «الليجا» إلى «الريال»

مدريد (أ ف ب)



تنازل جيرونا عن الصدارة لمصلحة ريال مدريد بفارق الأهداف، بعدما توقف مسلسل انتصاراته عند 5 مباريات متتالية، وذلك بتعادله مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1، في ختام المرحلة الرابعة عشرة.

ودخل الفريق «الكاتالوني« مباراته مع ضيفه «الباسكي»، وهو في المركز الثاني بفارق «نقطة» عن ريال مدريد، الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم «3-0 في 30 سبتمبر»، وذلك بعد فوز النادي الملكي على قادش 3-0.

وبدا جيرونا في طريقه لانتصاره الثاني عشر لهذا الموسم، واستعادة الصدارة من رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفارق نقطتين، بعد تقدمه عبر الأوكراني فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 55.

لكن الغاني-الإسباني إنياكي وليامز جنب بلباو الهزيمة الرابعة للموسم، وأعاده الى المركز الخامس، بفارق الأهداف أمام ريال سوسيداد الفائز على إشبيلية 2-1، بإدراكه التعادل في الدقيقة 67 إثر هجمة مرتدة.

ورغم التعادل الثالث له هذا الموسم، يأمل جيرونا أن يصب التاريخ في مصلحته، لأن أربعة من آخر 5 فرق دخلت المرحلة الثالثة عشرة، وفي رصيدها 34 نقطة أو أكثر تُوجت باللقب في نهاية الموسم، والاستثناء الوحيد كان برشلونة موسم 2013-2014 وفق «أوبتا» للإحصاءات.